Вратарь Пузяков рассказал о фильме, оставившем неизгладимый след в душе.

22-летний вратарь «Ростова» Максим Пузяков рассказал, что ему понравился фильм «Рай под ногами матерей».

– Какие фильмы и песни оставили в вашей душе неизгладимый след?

– Очень понравился фильм «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы его мама попала в рай, и повез ее пешком в Мекку.

Моя любимая песня – «31 стволок за поясок» Басты. Песня, которая заставляет меня сосредоточиться, – сказал Пузяков.

Вратарь провел 38 матчей в этой регулярке Olimpbet ВХЛ, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,53.