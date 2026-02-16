Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
Вратарь Пузяков рассказал о фильме, оставившем неизгладимый след в душе.
22-летний вратарь «Ростова» Максим Пузяков рассказал, что ему понравился фильм «Рай под ногами матерей».
– Какие фильмы и песни оставили в вашей душе неизгладимый след?
– Очень понравился фильм «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы его мама попала в рай, и повез ее пешком в Мекку.
Моя любимая песня – «31 стволок за поясок» Басты. Песня, которая заставляет меня сосредоточиться, – сказал Пузяков.
Вратарь провел 38 матчей в этой регулярке Olimpbet ВХЛ, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,53.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: DonNews
Видимо действительно стоящее кино сняли в Кыргызстане 🇰🇬