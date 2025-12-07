Гендиректор «Торпедо»: «Ткачев рассматривал оффер «Металлурга» и наш. У них другие финансовые условия и больше вероятность сыграть на поздних стадиях плей‑офф»

Гендиректор «Торпедо»: Владимир Ткачев рассматривал наш оффер.

Генеральный директор «Торпедо » Евгений Забуга заявил, что летом клуб вел переговоры с Владимиром Ткачевым . Сейчас Ткачев лидирует в списке бомбардиров FONBET КХЛ, набрав 43 (9+34) очка за 34 игры.

– Летом появилась информация, что «Торпедо» хотело подписать Владимира Ткачева. Перед клубом до сих пор стоит задача найти звезду, на которую будут приходить люди?

– Во‑первых, таких фронтменов в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки. Во‑вторых, зачастую такие хоккеисты имеют долгосрочные контракты.

По поводу Владимира Эдуардовича. Информация о том, что он покидает омский «Авангард », мне пришла еще до того момента, как это было опубликовано в СМИ, в этот же день Ткачев получил официальный оффер от нас. И он его рассматривал наряду с предложением «Металлурга ».

Скажу честно, конечно, мне бы хотелось, чтобы такой хоккеист был в нашем распоряжении, но обид и недопонимания с Володей нет, потому что я прекрасно понимаю, что век хоккеиста не такой длинный, и он выбрал организацию, где совершенно другие финансовые условия. Но мы остались с Ткачевым в добрых отношениях, надеюсь, у нас еще получится вместе поработать.

А что касается приглашения звездных хоккеистов. Думаю, вы должны прекрасно понимать, что говорить о громких контрактных предложениях и выкупах мы не можем. Потому что не обладаем такими трансферными бюджетами, но при этом мы не исключаем возможности появления в команде людей, которые будут, как говорят в НХЛ, франшизными игроками.

– То есть в «Металлурге» просто смогли дать Ткачеву больше денег, поэтому Владимир сейчас играет на Урале?

– Конечно, это финансовые условия, да и не буду лукавить, летом для Владимира при выборе клубов «Металлург» был на первом месте еще и потому, что больше вероятность сыграть на поздних стадиях плей‑офф, – сказал Забуга.

