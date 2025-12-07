Гендиректор «Торпедо» об Исакове: «При попадании в топ‑4 на Западе по итогам регулярки будет автопролонгация контракта на следующий сезон»

Гендиректор «Торпедо»: продлим контракт с Исаковым при месте в топ-4 на Западе.

Генеральный директор «Торпедо » Евгений Забуга высказался о продлении контракта с главным тренером Алексеем Исаковым .

После 35 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ нижегородцы занимают четвертое место в Западной конференции с 45 очками.

– Есть ли конкретная турнирная задача, после выполнения которой вы предложите Исакову новый контракт?

– У нас с Алексеем Геннадьевичем еще летом была договоренность о продлении соглашения в случае наступления определенного спортивного события. Я думаю, что так все и будет.

А что касается условия, которое повлечет активацию этой договоренности, – это попадание в топ‑4 Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В этом случае будет автоматическая пролонгация контракта на следующий сезон.

Мы хотели бы, чтобы сотрудничество с Алексеем Геннадьевичем было долгосрочным, а он имел возможность реализовывать его авторское видение.

Он отлично влился в коллектив, молодые хоккеисты и игроки среднего возраста его хорошо знали, старшие, на которых держится раздевалка, его отлично приняли и оказывают содействие. Такими людьми нужно дорожить, – сказал Забуга.