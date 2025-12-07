Гендиректор «Торпедо» об Исакове: «При попадании в топ‑4 на Западе по итогам регулярки будет автопролонгация контракта на следующий сезон»
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о продлении контракта с главным тренером Алексеем Исаковым.
После 35 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ нижегородцы занимают четвертое место в Западной конференции с 45 очками.
– Есть ли конкретная турнирная задача, после выполнения которой вы предложите Исакову новый контракт?
– У нас с Алексеем Геннадьевичем еще летом была договоренность о продлении соглашения в случае наступления определенного спортивного события. Я думаю, что так все и будет.
А что касается условия, которое повлечет активацию этой договоренности, – это попадание в топ‑4 Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В этом случае будет автоматическая пролонгация контракта на следующий сезон.
Мы хотели бы, чтобы сотрудничество с Алексеем Геннадьевичем было долгосрочным, а он имел возможность реализовывать его авторское видение.
Он отлично влился в коллектив, молодые хоккеисты и игроки среднего возраста его хорошо знали, старшие, на которых держится раздевалка, его отлично приняли и оказывают содействие. Такими людьми нужно дорожить, – сказал Забуга.