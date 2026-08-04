Канцеров об изучении английского: «Смотрю фильмы, ютуб, обзоры матчей НХЛ. Сейчас мой английский неплох, но мне нужно продолжать заниматься»

Канцеров об изучении английского: смотрю фильмы, ютуб, обзоры матчей НХЛ.

Новичок «Чикаго » Роман Канцеров рассказал о том, как изучает английский язык.

«Нравится смотреть фильмы, ютуб, обзоры матчей НХЛ. В «Металлурге » у нас было несколько легионеров. Они говорили: «Выучи английский, это тебе поможет». Думаю, сейчас мой английский неплох, но мне нужно продолжать заниматься.

Конечно, если я буду играть в одной тройке с Бедардом , мы постараемся найти химию. У него отличный бросок. Я могу играть на фланге, а в прошлом сезоне играл и в центре. Готов выходить на любой позиции, как скажет тренер», – заявил Канцеров.

Канцеров перед играми чаще слушает песни на английском языке, а не на русском: «Они больше похожи на рок, это помогает сосредоточиться. Нравится Linkin Park»