Канцеров об изучении английского: «Смотрю фильмы, ютуб, обзоры матчей НХЛ. Сейчас мой английский неплох, но мне нужно продолжать заниматься»
Канцеров об изучении английского: смотрю фильмы, ютуб, обзоры матчей НХЛ.
Новичок «Чикаго» Роман Канцеров рассказал о том, как изучает английский язык.
«Нравится смотреть фильмы, ютуб, обзоры матчей НХЛ. В «Металлурге» у нас было несколько легионеров. Они говорили: «Выучи английский, это тебе поможет». Думаю, сейчас мой английский неплох, но мне нужно продолжать заниматься.
Конечно, если я буду играть в одной тройке с Бедардом, мы постараемся найти химию. У него отличный бросок. Я могу играть на фланге, а в прошлом сезоне играл и в центре. Готов выходить на любой позиции, как скажет тренер», – заявил Канцеров.
Канцеров перед играми чаще слушает песни на английском языке, а не на русском: «Они больше похожи на рок, это помогает сосредоточиться. Нравится Linkin Park»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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