Умерший из-за тромба Ханов успешно проходил медобследования в 2025-м и 2026-м. У 19-летнего воспитанника «Салавата» не было проблем со здоровьем (ТАСС)

Умерший из-за тромба Ханов успешно проходил медобследования в 2025 и 2026 годах.

Скончавшийся на прошлой неделе воспитанник «Салавата Юлаева » Амир Ханов по итогам медобследований в июле 2025 года и в феврале 2026-го не имел проблем со здоровьем. Об этом заявил агент игрока Валерий Зацепин.

«Я поговорил с его отцом. Он мне сказал, что предварительно причина трагедии в оторвавшемся тромбе, но основного диагноза еще нет. Парень скончался на той неделе в четверг, а в пятницу его уже похоронили.

Все ребята обычно проходят углубленное медицинское обследование (УМО) в июле и потом в феврале. Ни одного отклонения не нашли, он был допущен до соревнований. И сейчас он тренировался и готовился к сезону. То, что произошло, шокировало всех», – сказал Зацепин.

Ранее сообщалось , что хоккеист потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.

С 2017 по 2023 год Ханов играл в системе «Салавата». В последние два сезона он выступал в НМХЛ за «Самару» и рыбинский «Полет».