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  4. Умерший из-за тромба Ханов успешно проходил медобследования в 2025-м и 2026-м. У 19-летнего воспитанника «Салавата» не было проблем со здоровьем (ТАСС)

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Умерший из-за тромба Ханов успешно проходил медобследования в 2025-м и 2026-м. У 19-летнего воспитанника «Салавата» не было проблем со здоровьем (ТАСС)
Умерший из-за тромба Ханов успешно проходил медобследования в 2025 и 2026 годах.

Скончавшийся на прошлой неделе воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов по итогам медобследований в июле 2025 года и в феврале 2026-го не имел проблем со здоровьем. Об этом заявил агент игрока Валерий Зацепин.

«Я поговорил с его отцом. Он мне сказал, что предварительно причина трагедии в оторвавшемся тромбе, но основного диагноза еще нет. Парень скончался на той неделе в четверг, а в пятницу его уже похоронили.

Все ребята обычно проходят углубленное медицинское обследование (УМО) в июле и потом в феврале. Ни одного отклонения не нашли, он был допущен до соревнований. И сейчас он тренировался и готовился к сезону. То, что произошло, шокировало всех», – сказал Зацепин.

Ранее сообщалось, что хоккеист потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.

С 2017 по 2023 год Ханов играл в системе «Салавата». В последние два сезона он выступал в НМХЛ за «Самару» и рыбинский «Полет».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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Комментарии

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Нам в ТГМУ лекцию читали что и у детей младшего возраста и подростков бывают инфаркты миокарда и тромбоэмболии и др редкие кардиальные катастрофы, но оочень редко и естественно, не просто так. Всегда есть причина, очень часто скрытое течение, молодой возраст, простым языком - организм молодой и сил много, другие органы, главным образом сосуды, сосудистая система, другие отделы сердца компенсирую проблему, и такая ситуация может протекать 10летия, а может и любой стресс или волнение привести к катастрофе. Гипертрофия стенки левого желудочка часто бывает у тех кто интенсивно занимается спортом, но под этой маской может скрываться и гипертрофическая кардиомиопатия и пороки сердца не диагносцированные и др., и часто есть фактор человеческий (плохая диагностика). И от ТЭЛА тоже спасают людей, но нужно действовать правильно и быстро, и срочно ОСЦ. Всем вам, комментаторы спортс, здоровья! Амиру Царствие Небесного!
ОтветStriderogolik
Нам в ТГМУ лекцию читали что и у детей младшего возраста и подростков бывают инфаркты миокарда и тромбоэмболии и др редкие кардиальные катастрофы, но оочень редко и естественно, не просто так. Всегда есть причина, очень часто скрытое течение, молодой возраст, простым языком - организм молодой и сил много, другие органы, главным образом сосуды, сосудистая система, другие отделы сердца компенсирую проблему, и такая ситуация может протекать 10летия, а может и любой стресс или волнение привести к катастрофе. Гипертрофия стенки левого желудочка часто бывает у тех кто интенсивно занимается спортом, но под этой маской может скрываться и гипертрофическая кардиомиопатия и пороки сердца не диагносцированные и др., и часто есть фактор человеческий (плохая диагностика). И от ТЭЛА тоже спасают людей, но нужно действовать правильно и быстро, и срочно ОСЦ. Всем вам, комментаторы спортс, здоровья! Амиру Царствие Небесного!
Комментарий скрыт
ОтветStriderogolik
Нам в ТГМУ лекцию читали что и у детей младшего возраста и подростков бывают инфаркты миокарда и тромбоэмболии и др редкие кардиальные катастрофы, но оочень редко и естественно, не просто так. Всегда есть причина, очень часто скрытое течение, молодой возраст, простым языком - организм молодой и сил много, другие органы, главным образом сосуды, сосудистая система, другие отделы сердца компенсирую проблему, и такая ситуация может протекать 10летия, а может и любой стресс или волнение привести к катастрофе. Гипертрофия стенки левого желудочка часто бывает у тех кто интенсивно занимается спортом, но под этой маской может скрываться и гипертрофическая кардиомиопатия и пороки сердца не диагносцированные и др., и часто есть фактор человеческий (плохая диагностика). И от ТЭЛА тоже спасают людей, но нужно действовать правильно и быстро, и срочно ОСЦ. Всем вам, комментаторы спортс, здоровья! Амиру Царствие Небесного!
Спасибо. А что такое ОСЦ?
Так там вероятно и не было обследований на наличие тромбов в сосудах.
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