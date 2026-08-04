Михаил Абрамов о роли первого центра «Сибири»: «Я всегда готов, все зависит от меня. Если дадут шанс, надо оправдывать»

Форвард «Сибири» Михаил Абрамов: готов к роли первого центра.

Форвард «Сибири» Михаил Абрамов сказал, что готов выйти на лидерские роли в команде.

– У «Сибири» есть проблема с поиском первого центра, готовы ли вы уже брать эту роль на себя?

– Я всегда готов, все зависит от меня. Если дадут шанс, надо оправдывать его.

– Широков и Пьянов, два лидера раздевалки, завершили карьеру. Слово в раздевалке уже брали или еще рано?

– Был немного удивлен, Валя давно уже тут играл, Шира – тоже. Неприятно узнавать такие новости, но при этом понимаешь, какая карьера у них была. Всех это ждет, но будем все равно видеться, они остались в клубе.

– После расторжения Андреоффа освобождается вакансия в первой спецбригаде большинства. Вы не игроки одной позиции, но были ли уже планы по внедрению вас в эту пятерку?

– Это будет тренерское решение. Не скажу же: «Я буду играть», – сказал Абрамов.

«Сибирь» продлила контракт с Абрамовым на 2 года. Форвард набрал 16 очков в 32 играх после обмена из «Торпедо»