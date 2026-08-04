Терещенко войдет в штаб Ларионова в СКА. Ранее он был ассистентом в молодежной сборной России («СЭ»)
Терещенко войдет в штаб Ларионова в СКА.
По информации «Спорт-Экспресса», трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.
Для 45-летнего специалиста это будет первый опыт работы в Fonbet КХЛ. В прошлом сезоне он был ассистентом в молодежной сборной России.
Терещенко завершил игровую карьеру в 2020 году.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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