Терещенко войдет в штаб Ларионова в СКА. Ранее он был ассистентом в молодежной сборной России («СЭ»)

Терещенко войдет в штаб Ларионова в СКА.

По информации «Спорт-Экспресса», трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА .

Для 45-летнего специалиста это будет первый опыт работы в Fonbet КХЛ. В прошлом сезоне он был ассистентом в молодежной сборной России.

Терещенко завершил игровую карьеру в 2020 году.

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