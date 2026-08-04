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  4. Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год (Артур Хайруллин)

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Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год (Артур Хайруллин)
Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Евгений Кузнецов согласовал условия однолетнего контракта с «Сибирью».

Ранее стало известно, что 34-летний форвард получил предложение от новосибирского клуба. Еще один претендент на игрока – «Трактор».

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки Fonbet КХЛ и 1+1 за 7 игр в плей-офф.

Тренер «Сибири» Люзенков о Кузнецове: «Ждем ответ Евгения. Не знаю, что он выберет, мы готовы ко всему»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoКХЛ
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logoвозможные переходы
logoСибирь
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Комментарии

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С одной стороны, мне, как новосибирцу, хотелось бы посмотреть на Кузнецова. С другой, чисто по-человечески, не хочется, чтобы Кузя вновь выбрал деньги сразу вместо бонусов за достижения и отказал родному клубу. Это будет означать, прежде всего, что он даже и не планирует стараться и приводить себя в форму.
ОтветJose Shark
С одной стороны, мне, как новосибирцу, хотелось бы посмотреть на Кузнецова. С другой, чисто по-человечески, не хочется, чтобы Кузя вновь выбрал деньги сразу вместо бонусов за достижения и отказал родному клубу. Это будет означать, прежде всего, что он даже и не планирует стараться и приводить себя в форму.
С металлургом выбрал бонусы, в итоге тренер на нем чсв свое поднимал.

С трактором всё закончилось, когда он после нхл не перешёл сразу. При том в салавате он нормально отыграл. Так что лучше шанс восстановить репутацию, он получит в Сибири.
ОтветKadiy
С металлургом выбрал бонусы, в итоге тренер на нем чсв свое поднимал. С трактором всё закончилось, когда он после нхл не перешёл сразу. При том в салавате он нормально отыграл. Так что лучше шанс восстановить репутацию, он получит в Сибири.
С Трактором закончилось после продажи прав на него в СКА.а дальше его право выбора.где играть.
Проблема Кузнецова в том, что он не способен работать и выкладываться, терпеть и преодолевать. Хоккей для него это развлекуха и шоу. Уровень мастерства позволяет временами выдать результат, но стабильной работы от него ждать не приходится. Профессиональный хоккей это прежде всего работа, умение играть на команду, а не на персональное шоу. Играть в охоточку, как на ветеранских турнирах - вот приоритет ЕК. Не верю в его способности преодолеть себя. Думаю это его последний сезон КХЛ. Удовлетворен что его не будет в Челябинске. В молодой команде он только будет мешать.
ОтветГарт Сноу
Проблема Кузнецова в том, что он не способен работать и выкладываться, терпеть и преодолевать. Хоккей для него это развлекуха и шоу. Уровень мастерства позволяет временами выдать результат, но стабильной работы от него ждать не приходится. Профессиональный хоккей это прежде всего работа, умение играть на команду, а не на персональное шоу. Играть в охоточку, как на ветеранских турнирах - вот приоритет ЕК. Не верю в его способности преодолеть себя. Думаю это его последний сезон КХЛ. Удовлетворен что его не будет в Челябинске. В молодой команде он только будет мешать.
Да вот еще вопрос... не будет ли. На грани зашквара находимся!((...
ОтветГарт Сноу
Проблема Кузнецова в том, что он не способен работать и выкладываться, терпеть и преодолевать. Хоккей для него это развлекуха и шоу. Уровень мастерства позволяет временами выдать результат, но стабильной работы от него ждать не приходится. Профессиональный хоккей это прежде всего работа, умение играть на команду, а не на персональное шоу. Играть в охоточку, как на ветеранских турнирах - вот приоритет ЕК. Не верю в его способности преодолеть себя. Думаю это его последний сезон КХЛ. Удовлетворен что его не будет в Челябинске. В молодой команде он только будет мешать.
А мне кажется, что человек так и не понял, чтовек хоккеиста не вечен. На что то другое не способен, а это огония и попытка выехать на былом авторитете на месте агента. Человек просто просрал всё и не может это осознать и поменять что то
Выбрал деньги вместо бонусов которые ещё и выбить надо. А если вдруг травма или загул на месяц как было в Питере? Ну и по физ.состоянию Кузнецова в августе второй сезон подряд видно что ему уже эти тренировки надоели.
ОтветFastpushr
Выбрал деньги вместо бонусов которые ещё и выбить надо. А если вдруг травма или загул на месяц как было в Питере? Ну и по физ.состоянию Кузнецова в августе второй сезон подряд видно что ему уже эти тренировки надоели.
Команды нет.мужиков на одну пятерку набираются.с кем бонусы брать.Правильно сделал.выбрав реальные деньги
ОтветJohn-Vorchun
Команды нет.мужиков на одну пятерку набираются.с кем бонусы брать.Правильно сделал.выбрав реальные деньги
СКА Магнитогорск Уфа. Нигде не нужен стал. Этот сезон то же не доиграет.
Если есть те, кто следят за Сибирью, может кто подскажет - а зачем Кузя в его нынешнем состоянии им нужен?
ОтветВася Вася
Если есть те, кто следят за Сибирью, может кто подскажет - а зачем Кузя в его нынешнем состоянии им нужен?
А ты,что спец судить о его состоянии. На Кузнецова пойдут,хороший пиар-ход.реклама,да и обладатель КС
ОтветJohn-Vorchun
А ты,что спец судить о его состоянии. На Кузнецова пойдут,хороший пиар-ход.реклама,да и обладатель КС
Никому он давно не нужен.Пристроили опять,как в том году.Будет весь сезон травмированный,Сибири пользы никакой не будет.
Пока живут на свете дураки, ЕК будет подписывать контракты.
С Кузнецовым будет КВН - клуб веселых нападающих.
Зачем он Сибири не понятно, там есть кому играть и забивать
Сибирь больше Трактора предложила? Не верится, что Трактор вообще проявлял интерес, вбросили инфу для понта
ОтветИгорь Иванов
Сибирь больше Трактора предложила? Не верится, что Трактор вообще проявлял интерес, вбросили инфу для понта
вроде как большую часть под бонусы выделяли, хотя всё равно слабо верится
Ответdmitrij.vnukov2017
вроде как большую часть под бонусы выделяли, хотя всё равно слабо верится
Ну знаете, вроде свой, позволить можно, но.
Нигде не закрепился, одни косяки. Комменты агента и самого игрока. Хватают, то, что можно, но как не заявить о интересе других? Это как мне кажется именно пиар левый и глупость. Несколько, это не два клуба. При всём уважении к ХК Сибирь, от безысходности
Здорово, повеселит нас хотя бы. Было бы жалко, если бы сгинул в никуда или только в шоу
все, один развиздяй подписался. ждем виниссиуса.
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