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  4. Левшунов не приезжает в Беларусь, чтобы не попасть в армию. Защитник живет в США с 2022 года (The Athletic)

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Левшунов не приезжает в Беларусь, чтобы не попасть в армию. Защитник живет в США с 2022 года (The Athletic)
Левшунов не приезжает в Беларусь, чтобы не попасть в армию.

Как сообщает The Athletic, 20-летний защитник «Чикаго» Артем Левшунов больше четырех лет не был в Беларуси из-за опасений по поводу военной службы.

Второй номер драфта НХЛ-2024 покинул страну в 2022 году, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию. Он считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ и надеется когда-нибудь вернуться», – сказано в сообщении.

В прошлом сезоне Левшунов провел 68 матчей в НХЛ и набрал 24 (2+22) очка при полезности «минус 41».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoЧикаго
logoНХЛ
logoСборная Беларуси по хоккею
logoАртем Левшунов

Комментарии

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Ничего себе полезность! 😱
Ответsanyako67
Ничего себе полезность! 😱
У Чикаго она много у кого не очень
Ответsanyako67
Ничего себе полезность! 😱
там вроде только у Михеева был не большой плюс, остальные все в серьезных минусах
Ну, короче - не вернётся. Сложно его за это винить
Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен сообщил, что летом пройдет службу в армии Финляндии.

Согласно финским законам, все мужчины обязаны отслужить до достижения 29-летнего возраста – либо 6 месяцев (военная служба), либо 13 (гражданская).

Хоккеист будет жить в казарме наравне с другими призывниками и принимать участие в тренировках с оружием.

При этом у него будет возможность разделить срок службы на несколько этапов. Например, несколько месяцев он может отслужить в этом году, несколько – в следующем и еще несколько спустя год..."
Это бредятина, в Беларуси есть списки для игроков сборной на всех уровнях и во всех видах спорта которые получают отсрочку от армии (считай что навсегда)
минус в Чикаго за последние 4 сезона:
Курашёв -104
Бедард -98
Сет Джонс -71
Джонсон -56
Бертуцци -55
Левшунов -54
Теравяйнен -53
Райкел -52
он просто не тянул уровень нхл..
С такой полезностью в армию не возьмут. Может не бояться.
2022... 5 лет скоро, гражданство уже близко
Там с 16ти забирают?
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