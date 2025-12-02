  • Спортс
  • Ротенберг анонсировал открытие городского катка в Туле 5 декабря. Пройдет мастер-класс «Красной Машины Юниор», выступят Степанова с Букиным и другие фигуристы
19

Роман Ротенберг: готовим для жителей Тулы настоящий спортивный праздник.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг анонсировал открытие главного городского катка в Туле. 

«В пятницу, 5 декабря, в самом сердце Тулы пройдет торжественное открытие главного городского Губернского катка – и мы готовим для жителей настоящий спортивный праздник!

Вместе с воспитанниками школы «Красная Машина Юниор» проведем мастер-класс для местной детской команды «Тигры». Это отличная возможность для юных хоккеистов получить полезный опыт и попробовать новые упражнения.

Детский спорт – основа будущих побед, и мы рады внести свой вклад в развитие юных игроков Тулы. Хочу отдельно поблагодарить Губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева и Правительство региона за приглашение и искреннюю заинтересованность в развитии хоккея. Поддержка детского и массового спорта – это инвестиция в будущее, в здоровье нации, и важно, что она в Туле ощущается на деле.

Помимо хоккейного мастер-класса гостей ждут выступления прославленных фигуристов:

Александра СтепановаИван Букин. 4-кратные призеры чемпионата Европы, 4-кратные чемпионы России. Одна из самых ярких и титулованных танцевальных пар страны – редкая возможность увидеть их выступление вживую.

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов. Члены сборной команды России. Участники Первенства России и Финала Гран-при России, двукратные серебряные и бронзовые призеры этапов Гран-при. Победители и призеры международных и всероссийских турниров.

Кристина Чернышева – Семен Фитерман. Участники этапов Гран-при России, победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Молодая, талантливая пара с большим потенциалом – Тула увидит их в самом начале яркого пути.

И особая гостья праздника – Анна Волкова, финалистка тв-шоу «Голос. Дети» и победительница конкурса «Детская Новая волна». Ее выступление добавит вечеру эмоций, света и настоящего праздничного настроения. Тула, до встречи на льду!» – написал Ротенберг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
