Гендиректор «Салавата» о Жаровском в молодежной сборной: «Говорили с Ротенбергом. Я лично просил не вызывать его, но мы нашли компромисс. Сократили срок его пребывания там»

Гендиректор «Салавата» высказался о 18-летнем Александре Жаровском.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов высказался о 18-летнем нападающем Александре Жаровском .

– Не могу не спросить про Александра Жаровского. У него еще год контракта, но все-таки: уверены, что он проведет следующий сезон в Уфе?

– Мы уверены полностью. Мы разговаривали и с ним, и с его представителями. Все понимают, что сейчас он в месте, где может развиваться и прогрессировать. Никто не собирается предпринимать резких шагов.

– Но отпускать его в молодежную сборную... Вы же сами говорили, что хоккеисты, которые занимают ключевые позиции и много играют, быстрее развиваются в клубе. Не было внутреннего противоречия?

– Было. Мы говорили об этом с Романом Борисовичем [Ротенбергом ]. Я лично просил не вызывать его, но мы нашли компромисс. Сократили срок его пребывания в сборной. Я объяснял: мы третью неделю на последнем месте – нужна помощь. Но пошли навстречу.

– Сейчас он снова получил вызов в главную сборную. Не ударит ли это по вашей команде?

– Мы выполняем свои обязательства перед сборной. Другие ребята подтянутся. Отсутствие Жаровского на несколько матчей или в паузу не станет критичной проблемой. Он молодой, сильный парень.

Мы только следим, чтобы его не перегрузили. После молодежной сборной ему было непросто, но компромисс тренеры найдут, – сказал Баширов.

Лидер «Салавата» уехал в сборную. Да, прямо во время сезона КХЛ