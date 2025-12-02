Гендиректор «Салавата» о Жаровском в молодежной сборной: «Говорили с Ротенбергом. Я лично просил не вызывать его, но мы нашли компромисс. Сократили срок его пребывания там»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о 18-летнем нападающем Александре Жаровском.
– Не могу не спросить про Александра Жаровского. У него еще год контракта, но все-таки: уверены, что он проведет следующий сезон в Уфе?
– Мы уверены полностью. Мы разговаривали и с ним, и с его представителями. Все понимают, что сейчас он в месте, где может развиваться и прогрессировать. Никто не собирается предпринимать резких шагов.
– Но отпускать его в молодежную сборную... Вы же сами говорили, что хоккеисты, которые занимают ключевые позиции и много играют, быстрее развиваются в клубе. Не было внутреннего противоречия?
– Было. Мы говорили об этом с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Я лично просил не вызывать его, но мы нашли компромисс. Сократили срок его пребывания в сборной. Я объяснял: мы третью неделю на последнем месте – нужна помощь. Но пошли навстречу.
– Сейчас он снова получил вызов в главную сборную. Не ударит ли это по вашей команде?
– Мы выполняем свои обязательства перед сборной. Другие ребята подтянутся. Отсутствие Жаровского на несколько матчей или в паузу не станет критичной проблемой. Он молодой, сильный парень.
Мы только следим, чтобы его не перегрузили. После молодежной сборной ему было непросто, но компромисс тренеры найдут, – сказал Баширов.
