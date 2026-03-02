  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о своих мастер-классах: «Собрал лучшее, что есть в мире. Изучил упражнения великих игроков сборной СССР – «Красной машины», как их давал Тарасов»
55

Главный тренер сборной «Россия 25», вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как подбирал тренировочные упражнения для своих мастер-классов.

Ротенберг регулярно проводит занятия для детей в разных городах России.

«Собрал просто лучшее, что есть в мире, изучил упражнения разных великих игроков сборной СССР – «Красной машины». Изучил, как в свое время давал упражнения [Анатолий] Тарасов, другие наши великие тренеры.

Дальше изучил все современные методики, посмотрел, как летом тренируются ребята в сборной России и в Северной Америке, общался с ними.

Это самые лучшие упражнения, которые созданы для индивидуального развития игрока. Смысл в том, чтобы ребята эти знания получили и использовали их в тренировках», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ЛенТВ24»
детский хоккей
55 комментариев
Весна начинается, сейчас поток мыслей этого нездорового человека, значительно усилится. Жаль.
Ответ Вечно в бане
Весна начинается, сейчас поток мыслей этого нездорового человека, значительно усилится. Жаль.
Чё те жалко
Знание большого количества упражнений, само по себе ничего не значит. Важно понимать как их использовать, компоновать, применять в нужное время. Это как в шахматах. Знать как ходят фигуры, ещё не значит уметь играть в шахматы. Про афоризм Брюса Ли уже не говорю.
Ответ Melnikov1968
Знание большого количества упражнений, само по себе ничего не значит. Важно понимать как их использовать, компоновать, применять в нужное время. Это как в шахматах. Знать как ходят фигуры, ещё не значит уметь играть в шахматы. Про афоризм Брюса Ли уже не говорю.
Так и то, упражнения на некоторые вещи поменялись. К примеру катание. Коньки стали совершенно другими.
Клюшки тоже. Техника броска и частично передач, поменялась очень сильно за 20 лет, что уж говорить про то время.
В общем... Понятно почему РоРо катается как... Ну обычный любитель максимум. Без шуток, видел его катание на видосах, так там работать и работать...
Ответ noyneim
Так и то, упражнения на некоторые вещи поменялись. К примеру катание. Коньки стали совершенно другими. Клюшки тоже. Техника броска и частично передач, поменялась очень сильно за 20 лет, что уж говорить про то время. В общем... Понятно почему РоРо катается как... Ну обычный любитель максимум. Без шуток, видел его катание на видосах, так там работать и работать...
Согласен. В 80-90-е не видел вантаймеров с опусканием на колено, а сейчас некрупные ребята (Панарин, Капризов, Кучеров), лупят только в путь.
Собрал, изучил, посмотрел и завалил команду ска.
До сих пор не могут очухаться.
Ответ карабашка
Собрал, изучил, посмотрел и завалил команду ска. До сих пор не могут очухаться.
СКА вроде обваливает другой "профессор" тоже неплохо весьма
Сразу после Дегтярева в ленте... контрольный в голову так сказать
Ну что за гений !
Собрал лучшее.
Кроссовки , албанцы , йозе Марино , шульшер, эмбаппе.
И назвал это все - красная машинка 25 с средним возрастом 35 лет ))
Ну каков же гений )
Ответ Всё знаю
Ну что за гений ! Собрал лучшее. Кроссовки , албанцы , йозе Марино , шульшер, эмбаппе. И назвал это все - красная машинка 25 с средним возрастом 35 лет )) Ну каков же гений )
что за тигр этот ёзе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот никто не изучал ранее труды Тарасова, а Ротенберг осилил... красный машинист...
Куда врачи смотрят, нужно поймать и вылечить пациента.
Ответ Алексей Тор
Куда врачи смотрят, нужно поймать и вылечить пациента.
Боятся заразиться
Ну всё Ромка преисполнился, держись КХЛ в следующем сезоне.
а при чём тут тарасов,главным там был чернышев 🤡
Т.е. после просмотра матчей он перешел на просмотр тренерских методик, интересно он их посмотрел больше чем матчей, или какой там вообще порог для входа в профессию?
