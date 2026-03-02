Ротенберг о своих мастер-классах: «Собрал лучшее, что есть в мире. Изучил упражнения великих игроков сборной СССР – «Красной машины», как их давал Тарасов»
Главный тренер сборной «Россия 25», вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как подбирал тренировочные упражнения для своих мастер-классов.
Ротенберг регулярно проводит занятия для детей в разных городах России.
«Собрал просто лучшее, что есть в мире, изучил упражнения разных великих игроков сборной СССР – «Красной машины». Изучил, как в свое время давал упражнения [Анатолий] Тарасов, другие наши великие тренеры.
Дальше изучил все современные методики, посмотрел, как летом тренируются ребята в сборной России и в Северной Америке, общался с ними.
Это самые лучшие упражнения, которые созданы для индивидуального развития игрока. Смысл в том, чтобы ребята эти знания получили и использовали их в тренировках», – сказал Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»
