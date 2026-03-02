Эллиотт Фридман: «Эдмонтон» не ищет вратаря – будут работать с теми, кто есть. Клуб в поиске защитника или центра в третье звено»

Эллиотт Фридман: «Эдмонтон» не ищет вратаря, клуб уже сделал ставку.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что «Эдмонтон» не планирует усиливать вратарскую позицию.

Ранее канадский клуб выставил на драфт отказов нападающего Эндрю Манджипани и защитника Алека Регулу , чтобы освободить место под потолком зарплат перед дедлайном (6 марта).

«Я слышал из нескольких источников, что «Эдмонтон » не ищет вратаря. Уже они сделали ставку и будут работать с теми, кто есть.

Некоторые клубы сообщили мне, что «Ойлерс» в поиске защитника, способного играть справа, или центрального нападающего в третье звено», – сказал Фридман.

Напомним, по ходу сезона «Эдмонтон» выменял Тристана Джерри у «Питтсбурга», отдав голкипера Стюарта Скиннера. Джерри провел 12 матчей за новый клуб, отражая в среднем 86,3% бросков.

Еще один вратарь, Коннор Ингрэм , отбивал 89,3% бросков в 16 матчах этого регулярного чемпионата НХЛ .