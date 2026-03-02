  • Спортс
8

Эллиотт Фридман: «Эдмонтон» не ищет вратаря – будут работать с теми, кто есть. Клуб в поиске защитника или центра в третье звено»

Эллиотт Фридман: «Эдмонтон» не ищет вратаря, клуб уже сделал ставку.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что «Эдмонтон» не планирует усиливать вратарскую позицию.

Ранее канадский клуб выставил на драфт отказов нападающего Эндрю Манджипани и защитника Алека Регулу, чтобы освободить место под потолком зарплат перед дедлайном (6 марта).

«Я слышал из нескольких источников, что «Эдмонтон» не ищет вратаря. Уже они сделали ставку и будут работать с теми, кто есть.

Некоторые клубы сообщили мне, что «Ойлерс» в поиске защитника, способного играть справа, или центрального нападающего в третье звено», – сказал Фридман.

Напомним, по ходу сезона «Эдмонтон» выменял Тристана Джерри у «Питтсбурга», отдав голкипера Стюарта Скиннера. Джерри провел 12 матчей за новый клуб, отражая в среднем 86,3% бросков.

Еще один вратарь, Коннор Ингрэм, отбивал 89,3% бросков в 16 матчах этого регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Отличные новости. Вратаря брать не планируем, Бушар и Нёрс разошлись и в каждом матче привозят каждый, Короли в этом году в плов заедут вряд ли, а значит мы быстро отлетаем в первом раунде и чиллим до следующего сезона.
Ответ Александр Климов
Отличные новости. Вратаря брать не планируем, Бушар и Нёрс разошлись и в каждом матче привозят каждый, Короли в этом году в плов заедут вряд ли, а значит мы быстро отлетаем в первом раунде и чиллим до следующего сезона.
Было б от кого в первом раунде отлетать, до финала конфы доминаторов в этом плове не предвидится. Насчёт вратаря, назови кандидата. Если имеется ввиду Биня, то это тот же Джарри, выезды за три п... из ворот, нервяк и ни разу не улучшение.
Ответ Александр Климов
Отличные новости. Вратаря брать не планируем, Бушар и Нёрс разошлись и в каждом матче привозят каждый, Короли в этом году в плов заедут вряд ли, а значит мы быстро отлетаем в первом раунде и чиллим до следующего сезона.
Бушар разошелся так, что залетел в топ-10 бомбардиров сезона с +14.
Может пора таки Леппанена и Марьялу вызвать из ахл и дать им шанс?
Ответ Slima008
Может пора таки Леппанена и Марьялу вызвать из ахл и дать им шанс?
Там Хадсон горячий, да и Ховарду надо приобщиться к НХЛ получше, эти два полезнее выглядят.
Ответ ghamdial
Там Хадсон горячий, да и Ховарду надо приобщиться к НХЛ получше, эти два полезнее выглядят.
Ховард и в Ахл не доминирует. Хотя по статистике не плох.
Заберут Михеева
