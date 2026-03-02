  • Спортс
  • «Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера». У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год полный запрет на обмен по контракту (Брюс Гарриоч)
«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера». У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год полный запрет на обмен по контракту (Брюс Гарриоч)

«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера».

По информации журналиста Брюса Гарриоча, «Детройт» пытается выменять у «Ванкувера» 27-летнего форварда Элиаса Петтерссона.

Отмечается, что «Ред Уингс» настойчивы в своих намерениях, обладают достаточным количеством активов и могут вместить зарплату шведа (11,6 млн долларов в год до 30 июня 2032-го) под потолок.

Ранее появилась информация, что «Ванкувер», идущий последним в сводной таблице НХЛ, готов рассматривать предложения по всем игрокам из своего состава.

В этом сезоне Петтерссон провел 51 матч и набрал 35 (13+22) очков при полезности «минус 17».

Кадри – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News, Хэмилтон – 2-й, Трочек – 3-й, Петтерссон – 15-й, Кайру – 17-й, Биннингтон – 21-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Ottawa Citizen
logoДетройт
logoНХЛ
logoЭлиас Петтерссон
возможные переходы
logoВанкувер
До вступления в силу его 93-миллионного контракта в 2024 году у него было 412 очков за 407 матчей, Колдер, 100очковый сезон и ни одного минусового сезона, да в плей-офф 23/24 он сыграл ужасно, они отдали серию Эдмонтону ведя 3-2, и там случился явный конфликт в раздевалке, Миллер и ко вешали собак на него, затем травма, спад как самого Пети так и Ванкувера и сейчас его контракт выглядит ужасно на фоне его статы, но неужели он настолько разучился играть? Смена обстановки может пойти на пользу всем сторонам, Детройту нужен центр в топ-6, там у него будут хорошие края, а касатки получат в свою строящуюся команду за него еще пару молодых ребят типа Каспера или Брансегг-Найгарда
Ответ PatologoanatoM
У Юбердо тоже был сезон на 115 очков перед обменом в Калгари. И что было потом все знают.
Раскроется также, как и чинахов в питтах
Сан Хосе и Утки тоже на дне были одно время. Еще всплывут Касатки. Обычное дело в НХЛ. Даже Буфало воспряло, хотя затянули.
ситуация с Кувером отличается тем, что как-то быстро они прошли путь от сильной тимы с 7-матчевой серии против Нефти до вот этого. Петя сдулся, Хорвата нет, Демко почти инвалид, Хьюза нет, Миллера нет. страх в том, что за них получены абсолютно смешные активы
свободным агентам насыпят монет. рынок есть же.
Как-то я писал, что Детройт это про Петтерсона.
На самом деле он качественный центр, тем более в Детройте будет играть во второй тройке. Плюс он добавил не хило в обороне.
Айзерману необходимо пойти на такой шаг, для ПО усиление отличное.
Рутерфод пошел закладывать хату, чтобы швед снял NMC
я думаю, Петя только рад будет уехать и начать все заново, тем более в богатом на шведов Тройте
За Ванкувер в этом сезоне 8 шведов сыграли, куда уж богаче)
Зачем? Для чего? Абсолютно того не стоящий игрок. Я то уж думал все удостоверились в том что его контракт это просто ужас полнейший и игрок максимум половину этих денег стоит, вот прям максимум.
Ну как бы совсем не старый чувак, который набирает в целом под очко за матч, нре сказать, что совсем безнадежный. Ну и точно не 5,5 лямов в нынешних реалиях
Петтерссон сильно сдал, но крест на нем ставить рановато, пожалуй. Шанс на перезагрузку в другой франшизе есть, хоть это и немалый риск.
Стиви, что ж ты творишь….
Русская пятёрка была в Детройте, теперь хотят шведскую)
Ответ Einfach Safari
Русская пятёрка была в Детройте, теперь хотят шведскую)
Давно еще. В последний чемпионский сезон, Лидстрем, Крунвал, Зеттерберг, Холмстрем, Францен. Еще и Самуэльсон с Лильей до кучи
когда я писал, что нельзя ему давать такой контракт и он его в жизни не отработает - меня заминусили))
