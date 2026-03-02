«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера». У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год полный запрет на обмен по контракту (Брюс Гарриоч)

«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера».

По информации журналиста Брюса Гарриоча, «Детройт » пытается выменять у «Ванкувера » 27-летнего форварда Элиаса Петтерссона .

Отмечается, что «Ред Уингс» настойчивы в своих намерениях, обладают достаточным количеством активов и могут вместить зарплату шведа (11,6 млн долларов в год до 30 июня 2032-го) под потолок.

Ранее появилась информация, что «Ванкувер», идущий последним в сводной таблице НХЛ, готов рассматривать предложения по всем игрокам из своего состава.

В этом сезоне Петтерссон провел 51 матч и набрал 35 (13+22) очков при полезности «минус 17».

