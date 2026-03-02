«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера». У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год полный запрет на обмен по контракту (Брюс Гарриоч)
«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера».
По информации журналиста Брюса Гарриоча, «Детройт» пытается выменять у «Ванкувера» 27-летнего форварда Элиаса Петтерссона.
Отмечается, что «Ред Уингс» настойчивы в своих намерениях, обладают достаточным количеством активов и могут вместить зарплату шведа (11,6 млн долларов в год до 30 июня 2032-го) под потолок.
Ранее появилась информация, что «Ванкувер», идущий последним в сводной таблице НХЛ, готов рассматривать предложения по всем игрокам из своего состава.
В этом сезоне Петтерссон провел 51 матч и набрал 35 (13+22) очков при полезности «минус 17».
Кадри – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News, Хэмилтон – 2-й, Трочек – 3-й, Петтерссон – 15-й, Кайру – 17-й, Биннингтон – 21-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Ottawa Citizen
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
На самом деле он качественный центр, тем более в Детройте будет играть во второй тройке. Плюс он добавил не хило в обороне.
Айзерману необходимо пойти на такой шаг, для ПО усиление отличное.