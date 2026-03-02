Хеллибак о критике за реакцию на шутку Трампа в адрес женской сборной США: «Никто не радовался их победе больше нас. Мне жаль, что так получилось»

Хеллибак о шутке Трампа про женскую сборную: жаль, что так получилось.

Вратарь сборной США Коннор Хеллибак ответил на критику хоккеистов национальной команды за реакцию на шутку президента страны Дональда Трампа .

Во время празднования победы на Олимпиаде в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.

«Мы на седьмом небе от счастья, когда вошли в раздевалку, а потом кое-что произошло. Мне жаль, что так получилось. Очень жаль, что нас критикуют, потому что мы не хотели этого.

Я знаю, что вся наша команда использовала финал женского турнира как мотивацию. Никто не радовался их победе больше нас», – сказал Хеллибак.

Трамп объявил, что Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы. Вратарь сборной США отразил 41 бросок в финале ОИ-2026 с Канадой