Хеллибак о критике за реакцию на шутку Трампа в адрес женской сборной США: «Никто не радовался их победе больше нас. Мне жаль, что так получилось»

Вратарь сборной США Коннор Хеллибак ответил на критику хоккеистов национальной команды за реакцию на шутку президента страны Дональда Трампа.

Во время празднования победы на Олимпиаде в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.

«Мы на седьмом небе от счастья, когда вошли в раздевалку, а потом кое-что произошло. Мне жаль, что так получилось. Очень жаль, что нас критикуют, потому что мы не хотели этого.

Я знаю, что вся наша команда использовала финал женского турнира как мотивацию. Никто не радовался их победе больше нас», – сказал Хеллибак.

Трамп объявил, что Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы. Вратарь сборной США отразил 41 бросок в финале ОИ-2026 с Канадой

Игроки женской сборной нормальные мужики, они поймут.
Ответ Jeff Lebowski
Игроки женской сборной нормальные мужики, они поймут.
Женщины не обиделись на девочек из мужской сборной) тем более все этих "девочек" сейчас гнобят и им приходится оправдываться, извиняться)))
Нормальная, не злая шутка, даже за такое там пытаются наказать. Толерасты докатились.
Хеллибак молодец! Вот это достойный мужской ответ. Радовались и поддерживали женскую сборную
