Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии The Score. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 4-й
Никита Кучеров – 4-й в списке претендентов на «Харт» по версии The Score.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван основным претендентом на «Харт» в нынешнем сезоне НХЛ по версии The Score. Все шесть опрошенных журналистов поставили его на первое место.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;
2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;
3. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;
4. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;
5. Зак Веренски, «Коламбус».
Отметим, что только двое из шести респондентов включили Кучерова в топ-3. Селебрини получил три голоса (1 второе место и 2 третьих), Макдэвид – шесть (4 вторых места и 2 третьих).
Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 103 очка против 97 у Маккиннона и 95 у Кучерова
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
57 комментариев
А напам жакетов должно быть стыдно ближайший преследователь (Марченко) всего 47 имеет.