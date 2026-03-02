Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии The Score. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 4-й

Никита Кучеров – 4-й в списке претендентов на «Харт» по версии The Score.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван основным претендентом на «Харт» в нынешнем сезоне НХЛ по версии The Score. Все шесть опрошенных журналистов поставили его на первое место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

2. Коннор Макдэвид , «Эдмонтон»;

3. Макклин Селебрини , «Сан-Хосе»;

4. Никита Кучеров , «Тампа-Бэй»;

5. Зак Веренски , «Коламбус».

Отметим, что только двое из шести респондентов включили Кучерова в топ-3. Селебрини получил три голоса (1 второе место и 2 третьих), Макдэвид – шесть (4 вторых места и 2 третьих).

Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 103 очка против 97 у Маккиннона и 95 у Кучерова