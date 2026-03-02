  • Спортс
  Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии The Score. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 4-й
57

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван основным претендентом на «Харт» в нынешнем сезоне НХЛ по версии The Score. Все шесть опрошенных журналистов поставили его на первое место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

3. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;

4. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;

5. Зак Веренски, «Коламбус».

Отметим, что только двое из шести респондентов включили Кучерова в топ-3. Селебрини получил три голоса (1 второе место и 2 третьих), Макдэвид – шесть (4 вторых места и 2 третьих).

Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 103 очка против 97 у Маккиннона и 95 у Кучерова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
Ничего нового
Харт Трофи отдайте за ОИ-2026 ему, там он точно MVP финала. Но есть нюанс
это еще что, будь Кросби хотя бы около прайма, Куча бы даже в пятерку не включали. Типичные канадцы
Ответ Jacky_Shadow
это еще что, будь Кросби хотя бы около прайма, Куча бы даже в пятерку не включали. Типичные канадцы
Кучеров как распасовщик на 2 головы сильнее 87
Ответ Direct free kick
Кучеров как распасовщик на 2 головы сильнее 87
Комментарий скрыт
Веренски молоток, будучи защем набрал уже 65 очков
А напам жакетов должно быть стыдно ближайший преследователь (Марченко) всего 47 имеет.
Ответ klimkamnev
Веренски молоток, будучи защем набрал уже 65 очков А напам жакетов должно быть стыдно ближайший преследователь (Марченко) всего 47 имеет.
У Марченко и контракт вдвое меньше, чем Веренского.
Насколько я помню Харт Трофи - это награда самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды. Колорадо и МакКиннон, соглашусь, лучший игрок лучшей команды (на данный момент) сезона. МакДэвид безусловно вносит огромнейший вклад в результаты Эдмонтона, но сами Ойлерс на грани того, чтобы не попасть в ПО, соответственно успех команды = попадание в ПО? Судя по логике этого рейтинга так оно и есть. О Селебрини могу сказать то же самое, что и о Коноре, только подставив его фамилию в предыдущее предложение. Кучеров - еще один лучший игрок своей команды, которая вполне может выиграть Президентский кубок, если это случится, то Харт будет закономерной наградой. Веренски - снова о чем идёт речь, если команда пока летит мимо ПО, в команде он лидер безусловно, результат пока только сомнительный, по мне вообще не понятно, откуда появилась данная кандидатура и чем она аргументирована?
Кто пишет про Харт Селебрини, вы серьезно ?? Если отбросить восторг от его крутого сезона и раскатистой задорной игры акул ( разделяю) и посмотреть тупо на цифры ,не возникает у вас вопрос кто «круче тащит» ?СХ 62 очка, ТБ 80, СХ разница шайб -23, ТБ +56…Веренски очень крут! Но пока есть эти 3 монструозных нападающих, в очередной раз идущие на 130+ очков, ну никакому там ничего не светит..
Ответ mr.rooo
Кто пишет про Харт Селебрини, вы серьезно ?? Если отбросить восторг от его крутого сезона и раскатистой задорной игры акул ( разделяю) и посмотреть тупо на цифры ,не возникает у вас вопрос кто «круче тащит» ?СХ 62 очка, ТБ 80, СХ разница шайб -23, ТБ +56…Веренски очень крут! Но пока есть эти 3 монструозных нападающих, в очередной раз идущие на 130+ очков, ну никакому там ничего не светит..
ну вы сравнили СХ и ТБ....небо и земля
Ответ mr.rooo
Кто пишет про Харт Селебрини, вы серьезно ?? Если отбросить восторг от его крутого сезона и раскатистой задорной игры акул ( разделяю) и посмотреть тупо на цифры ,не возникает у вас вопрос кто «круче тащит» ?СХ 62 очка, ТБ 80, СХ разница шайб -23, ТБ +56…Веренски очень крут! Но пока есть эти 3 монструозных нападающих, в очередной раз идущие на 130+ очков, ну никакому там ничего не светит..
а ты для начала глянь стату других партнеров Селебрини, 2й по очкам в 2 раза меньше набрал, там ни одного топа, влияние на команду огромное, у Маккинона есть Макар и Нечас, у Макдака есть Драйз и Бушар и у Кучера отличные партнеры, так что если б Селебрини затащил акул в плофф и был на равных с этой тройкой, то харт бы заслужил, а так уже сильно стал отставать по очкам, не дадут Харта
Если Сан Хосе выйдет в плейофф, то пусть дадут Селебрини.
Ответ Камаз Отходов
Если Сан Хосе выйдет в плейофф, то пусть дадут Селебрини.
Согласен. Тащит практически в одиночку
Прекрасно, потом, когда в каком-нибудь споре(оживленной дискуссии) на спортс, начнут меряться ...титулами, и вот скажут, что у Маккиннона титулов МВП по-более было, не забудем добавить, что один из них был в год Олимпиады, где он промазал по пустым американским воротам, что стоило Канаде титула.
Ответ Ruscello
Прекрасно, потом, когда в каком-нибудь споре(оживленной дискуссии) на спортс, начнут меряться ...титулами, и вот скажут, что у Маккиннона титулов МВП по-более было, не забудем добавить, что один из них был в год Олимпиады, где он промазал по пустым американским воротам, что стоило Канаде титула.
А первый МВП он тоже сомнительный получил, потому что надо было дать
Среди двух маков ставили третьим, среди трех маков - четвертым, а если так дальше пойдет
Гадание на кофейной гуще
