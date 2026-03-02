Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ. Только у Василевского, Хабибулина и Набокова больше среди российских вратарей в истории лиги
Вратарь «Флориды» Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс» (4:5). На счету 37-летнего хоккеиста стало 15 голевых пасов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Бобровский занимает четвертое место среди российских вратарей в истории лиги по этому показателю. Больше только у Андрея Василевского («Тампа», 23 передачи), Николая Хабибулина (18) и Евгения Набокова (16).
В этом сезоне Бобровский провел 42 матча и одержал 22 победы, отражая в среднем 87,1% бросков при коэффициенте надежности 3,13.
«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Бобровскому осталось только начать голы забивать. Похоже, что это единственный (или, как минимум, один из немногих), кто изо всех сил ещё пытается спасти команду. Но, бОльшая часть игроков, похоже, уже "забила" на этот сезон.
