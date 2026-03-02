  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ. Только у Василевского, Хабибулина и Набокова больше среди российских вратарей в истории лиги
2

Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ. Только у Василевского, Хабибулина и Набокова больше среди российских вратарей в истории лиги

Вратарь «Флориды» Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс» (4:5). На счету 37-летнего хоккеиста стало 15 голевых пасов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Бобровский занимает четвертое место среди российских вратарей в истории лиги по этому показателю. Больше только у Андрея Василевского («Тампа», 23 передачи), Николая Хабибулина (18) и Евгения Набокова (16).

В этом сезоне Бобровский провел 42 матча и одержал 22 победы, отражая в среднем 87,1% бросков при коэффициенте надежности 3,13.

«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoНиколай Хабибулин
logoЕвгений Набоков
logoАндрей Василевский
logoНХЛ
рейтинги
logoФлорида
logoСергей Бобровский
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобровскому осталось только начать голы забивать. Похоже, что это единственный (или, как минимум, один из немногих), кто изо всех сил ещё пытается спасти команду. Но, бОльшая часть игроков, похоже, уже "забила" на этот сезон.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Хабибулин: «В России нет вратарской школы как таковой. Есть отдельные личности – безумно талантливые, но все разные. Шведы, финны друг на друга похожи – у них система»
15 февраля, 06:25
Бобровский обогнал Гашека и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу матчей с 90%+ сэйвов (470). Он отразил 19 из 21 броска «Виннипега»
1 февраля, 03:46
Бобровский догнал Гашека по числу матчей с 90%+ сэйвов в НХЛ (469). Они делят 10-е место в истории лиги, рекорд у Бродера (741)
16 декабря 2025, 05:10
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем