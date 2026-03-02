Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ. Только у Василевского, Хабибулина и Набокова больше среди российских вратарей в истории лиги

Вратарь «Флориды» Бобровский сделал 15-й ассист в регулярках НХЛ.

Голкипер «Флориды » Сергей Бобровский отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс » (4:5). На счету 37-летнего хоккеиста стало 15 голевых пасов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Бобровский занимает четвертое место среди российских вратарей в истории лиги по этому показателю. Больше только у Андрея Василевского («Тампа», 23 передачи), Николая Хабибулина (18) и Евгения Набокова (16).

В этом сезоне Бобровский провел 42 матча и одержал 22 победы, отражая в среднем 87,1% бросков при коэффициенте надежности 3,13.

«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков