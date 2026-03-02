«Вашингтон» планирует обменять защитника Тревора ван Римсдайка. Клуб готовит место в составе для Коула Хатсона из NCAA (Фрэнк Серавалли)

«Вашингтон» планирует обменять защитника Тревора ван Римсдайка.

«Вашингтон» планирует обменять защитника Тревора ван Римсдайка и готовит место в составе для Коула Хатсона , сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

34-летний ван Римсдайк провел 48 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (2+6) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 15:31.

Контракт игрока со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 3 миллиона долларов действует до завершения этого сезона. Он выступает за «Вашингтон » с 2020 года.

Ожидается, что 19-летний защитник Коул Хатсон – младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона – присоединится к «Кэпиталс» сразу после завершения своего сезона в NCAA .

Игрок Бостонского университета провел 32 матча в студенческом чемпионате и набрал 30 (9+21) очков при полезности «+14». Он был выбран «столичными» на драфте НХЛ-2024 под общим 43-м номером во 2-м раунде.