«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за два года.
Стала известна зарплата защитника «Авангарда» Марселя Ибрагимова по новому двухлетнему контракту.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний хоккеист получит по 30 млн рублей за каждый из двух сезонов.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 (2+6) очков при полезности «минус 3» и 14:02 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Они рехнулись??? 30 млн. за сезон??? Ну это просто идиотизм... Вообще бред... Сначала раздают бревнам непомерные контракты, потом жалуются что под потолком денег нет.
да уж, лучше не нашли. он же спит на ходу. кулик стоит меньше- играет лучше
А ты веришь Зислису?
