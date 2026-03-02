  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
19

«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)

«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за два года.

Стала известна зарплата защитника «Авангарда» Марселя Ибрагимова по новому двухлетнему контракту.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний хоккеист получит по 30 млн рублей за каждый из двух сезонов.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 (2+6) очков при полезности «минус 3» и 14:02 в среднем на льду.

«Авангард» заплатит 60 млн рублей Чистякову в следующем сезоне (Михаил Зислис)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoКХЛ
деньги
logoМарсель Ибрагимов
logoАвангард
Михаил Зислис
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они рехнулись??? 30 млн. за сезон??? Ну это просто идиотизм... Вообще бред... Сначала раздают бревнам непомерные контракты, потом жалуются что под потолком денег нет.
Ответ Kenshin
Они рехнулись??? 30 млн. за сезон??? Ну это просто идиотизм... Вообще бред... Сначала раздают бревнам непомерные контракты, потом жалуются что под потолком денег нет.
да уж, лучше не нашли. он же спит на ходу. кулик стоит меньше- играет лучше
Ответ Kenshin
Они рехнулись??? 30 млн. за сезон??? Ну это просто идиотизм... Вообще бред... Сначала раздают бревнам непомерные контракты, потом жалуются что под потолком денег нет.
А ты веришь Зислису?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» объявил о новом контракте с Ибрагимовым на 2 года
2 марта, 09:09
«Авангард» заплатит 60 млн рублей Чистякову в следующем сезоне (Михаил Зислис)
1 марта, 18:34
Чистяков заработает 45 млн рублей в «Авангарде» в следующем сезоне (Metaratings)
1 марта, 15:59
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем