«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)

«Авангард» заплатит 60 млн рублей Ибрагимову за два года.

Стала известна зарплата защитника «Авангарда » Марселя Ибрагимова по новому двухлетнему контракту.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний хоккеист получит по 30 млн рублей за каждый из двух сезонов.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 (2+6) очков при полезности «минус 3» и 14:02 в среднем на льду.

«Авангард» заплатит 60 млн рублей Чистякову в следующем сезоне (Михаил Зислис)