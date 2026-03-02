Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия сыграют на Кубке мира-2028. Место России из-за ситуации на Украине может занять Словакия (Sportsnet)

Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Германия сыграют на Кубке мира.

По данным Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги определили семь из восьми стран-участниц Кубка мира-2028.

Ранее стало известно, что турнир примут два города: один в Европе, другой – в Северной Америке. Решающие матчи пройдут в Канаде или США.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшее время планируется объявить принимающие города, но не состав участников.

Это решение принято из-за ситуации на Украине. Лига хочет посмотреть, как будет развиваться ситуация. Словакия может стать восьмой командой-участницей, если Россия не будет допущена.

Остальными семью сборными станут Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия.