  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия сыграют на Кубке мира-2028. Место России из-за ситуации на Украине может занять Словакия (Sportsnet)
95

Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия сыграют на Кубке мира-2028. Место России из-за ситуации на Украине может занять Словакия (Sportsnet)

Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Германия сыграют на Кубке мира.

По данным Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги определили семь из восьми стран-участниц Кубка мира-2028.

Ранее стало известно, что турнир примут два города: один в Европе, другой – в Северной Америке. Решающие матчи пройдут в Канаде или США.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшее время планируется объявить принимающие города, но не состав участников.

Это решение принято из-за ситуации на Украине. Лига хочет посмотреть, как будет развиваться ситуация. Словакия может стать восьмой командой-участницей, если Россия не будет допущена.

Остальными семью сборными станут Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoАссоциация игроков НХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКубок мира
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Германии по хоккею
95 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему не вместо США?
Ответ hajun
А почему не вместо США?
США вместо США.
Ответ hajun
А почему не вместо США?
Комментарий скрыт
А место США останется за США, потому что их бомбы мирные и демократические, а кто скажет иначе, тот рискует попробовать их на себе.
Ответ Филин73
А место США останется за США, потому что их бомбы мирные и демократические, а кто скажет иначе, тот рискует попробовать их на себе.
НХЛ организует Кубок Мира. Штаб квартира НХЛ находится в США. Они сами себя отстранять должны?
А что, полуфиналисты ОИ значит места не заслужили. Чем они хуже тех же немцев или швейцарцев?)
Ответ Yaroslove
А что, полуфиналисты ОИ значит места не заслужили. Чем они хуже тех же немцев или швейцарцев?)
Их считают мутноватыми.
Ответ Yaroslove
А что, полуфиналисты ОИ значит места не заслужили. Чем они хуже тех же немцев или швейцарцев?)
Там меньше топовых нхловцев!
Плюс в Германии и Швецарии рынок "богаче"
Прикиньте да. За ситуацией в Иране не надо последить ? или в Венесуэле.
Ну допустим это факт, что там происходит в Иране,Венесуэле. На Украине тоже напряженно.
Давайте в хоккейчик то сыграем ? европейцы распетушатся ? Ну давайте без них сыграем.
Европейские федерации против участия России в международных турнирах. Даже если ИИХФ не влияет на НХЛ и Кубок Мира, то без европейских национальных федераций турнир представить сложно. Швеция, Финляндия и Чехия своего мнения не меняли - пока не завершится война, России не будет нигде. (КМ, ЧМ, ОИ, МЧМ) Ну вот так устроен данный вид спорта, что без этих стран там нельзя, а они не нашей стороне. И это достаточно простая формула - есть война, нет России в международном хоккее. Нет войны- возможно, Россию и допустят.
-----------
Ответ Checker77
Европейские федерации против участия России в международных турнирах. Даже если ИИХФ не влияет на НХЛ и Кубок Мира, то без европейских национальных федераций турнир представить сложно. Швеция, Финляндия и Чехия своего мнения не меняли - пока не завершится война, России не будет нигде. (КМ, ЧМ, ОИ, МЧМ) Ну вот так устроен данный вид спорта, что без этих стран там нельзя, а они не нашей стороне. И это достаточно простая формула - есть война, нет России в международном хоккее. Нет войны- возможно, Россию и допустят. -----------
Да. Швеция+Финляндия > России для НХЛ, даже без остальных евросов (типа чехов, немцев и т.д). И если будет такой выбор НХЛ выберет скандинавов.
Ответ Checker77
Европейские федерации против участия России в международных турнирах. Даже если ИИХФ не влияет на НХЛ и Кубок Мира, то без европейских национальных федераций турнир представить сложно. Швеция, Финляндия и Чехия своего мнения не меняли - пока не завершится война, России не будет нигде. (КМ, ЧМ, ОИ, МЧМ) Ну вот так устроен данный вид спорта, что без этих стран там нельзя, а они не нашей стороне. И это достаточно простая формула - есть война, нет России в международном хоккее. Нет войны- возможно, Россию и допустят. -----------
Объясните тогда про США, логичный Вы наш
Хотя, я наверное неправ. Это Иран на базы США нападает и вообще Израиль, а не США Иран бомбят.
Ответ hajun
Хотя, я наверное неправ. Это Иран на базы США нападает и вообще Израиль, а не США Иран бомбят.
Это же надо так перевернуть, оказывается это Иран напал на США)). А что же тогда Трамп выступает и говорит, что все идет по плану и даже с опережением графика? Осталось добавить все цели будут выполнены)
Какой смысл в мертвой Германии вместо Словакии? У них "типа звезд НХЛ" в составе больше?

P.S. Надо сказать что неудачно для нас в наше отсутствие первый (США, Канада, Швеция, Финляндия) и второй (Чехия, Словакия, Швейцария, Германия) эшелоны сборных составляют ровно 8 команд удобных для всех форматов
Ответ Andy93
Какой смысл в мертвой Германии вместо Словакии? У них "типа звезд НХЛ" в составе больше? P.S. Надо сказать что неудачно для нас в наше отсутствие первый (США, Канада, Швеция, Финляндия) и второй (Чехия, Словакия, Швейцария, Германия) эшелоны сборных составляют ровно 8 команд удобных для всех форматов
У них есть конкретная звезда - Драйзайтль. Ну и Германия на самом деле неплохая команда. Да, Олимпиада не удалась, но это не значит, что они не могут прибавить.
Ответ Andy93
Какой смысл в мертвой Германии вместо Словакии? У них "типа звезд НХЛ" в составе больше? P.S. Надо сказать что неудачно для нас в наше отсутствие первый (США, Канада, Швеция, Финляндия) и второй (Чехия, Словакия, Швейцария, Германия) эшелоны сборных составляют ровно 8 команд удобных для всех форматов
В первую очередь смысл Германии вместо Словакии в медийности и рынке. Германия - самая удобная страна для проведения европейских матчей, и участие её сборной поднимет и посещаемость, и рейтинги.
Вместо того чтобы сражаться на льду с Канадой и США, дедушка бьется с Телеграмом - так что отложим наши мечты до 36-ого года
Ответ papa buba diop
Вместо того чтобы сражаться на льду с Канадой и США, дедушка бьется с Телеграмом - так что отложим наши мечты до 36-ого года
Макрон не бьется? или Трамп с Тик-током? или "это другое"?
Сборная Словакии отличный вариант, хорошо играли на Олимпиаде 2026
Ответ IceAxe
Сборная Словакии отличный вариант, хорошо играли на Олимпиаде 2026
да, просто супер.
ну учитывая соплижевание "хирурга"🤣 5 ый год...то до 30, если и не дальше, точно мимо
Ответ Splin
ну учитывая соплижевание "хирурга"🤣 5 ый год...то до 30, если и не дальше, точно мимо
В Киеве будем играть домашние матчи к тому моменту.
Ответ Белый офицер
В Киеве будем играть домашние матчи к тому моменту.
Не смешите. Без шансов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер Канады об отстранении России: «С уважением отношусь к российским игрокам. Россияне оказывают большое влияние на НХЛ. Они не играют не по нашей вине»
24 февраля, 13:33
Алексей Дементьев: «Реверансы Тардифа в сторону России – это его поддавливают авторитетные руководители. НХЛ нужны эти шаги к Кубку мира»
14 февраля, 14:59
Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах. Они – члены хоккейной семьи, их с радостью примут обратно»
14 февраля, 07:50
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем