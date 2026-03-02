Гамзин, Анас и Шулак – игроки недели в КХЛ. Таймазов из «Лады» – лучший новичок

Дмитрий Гамзин, Либор Шулак и Сэм Анас – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Вратарем недели стал Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Он отразил 96,8% бросков в двух матчах при коэффициенте надежности 0,57.

Защитником недели назван Либор Шулак . У игрока «Адмирала» 5 (2+3) очков за 3 игры при полезности «плюс 2».

Лучшим нападающим стал Сэм Анас из «Динамо» Минск. Форвард набрал 6 (2+4) очков за 3 матча.

Новичком недели назван 20-летний защитник, арендованный «Ладой» у «Ак Барса», Арсен Таймазов . На его счету 1 шайба в 3 матчах FONBET КХЛ за 12:30 в среднем на льду.

Анас стал 5-м игроком в истории КХЛ, набравшим 80+ очков за одну регулярку. Он повторил бомбардирский рекорд Ливо для легионеров