  • Беннетт о «Флориде» и 8 очках отставания от зоны плей-офф: «Мы в гонке. Держимся вместе и будем бороться до самого конца»
Беннетт о «Флориде» и 8 очках отставания от зоны плей-офф: «Мы в гонке. Держимся вместе и будем бороться до самого конца»

Сэм Беннетт: «Флорида» в гонке за плей-офф, будем бороться до конца.

Форвард «Флориды» Сэм Беннетт высказался о борьбе команды за место в плей-офф после поражения от «Айлендерс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ

«Пантерс» проиграли 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 63 очками в 60 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов. 

«Очень приятно, что у нас вернулись некоторые травмированные игроки. Надеюсь, что вскоре мы прибавим. 

Мы в гонке. Мы знаем, насколько важен сейчас каждый матч. Мы держимся вместе и будем бороться до самого конца», – сказал Беннетт. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Флориды»
Да хорош уже Бэни пыль в глаза бросать, проблем просто куча начиная от реализации, бо, проблем на пятаке что в атаке, что в защите, слабой обороной, худшими цифрами Боба заканчивая травмами, усталостью после 3 долгих сезонов, нестабильности итд ещё и конкуренты разрывают, обидно но не вывозим сезон
Ответ August_1116468707
Согласен, коллега. В этом году выбираем удочки, в следующем вернемся. И не стоит форсировать Баркова кмк. И пора, наверное, присматривать потихоньку 1ого номера в ворота
Ответ NhlNekhl
Надеюсь молодым будут давать шансы, кстати ты в курсе что тот пик 26 года отданный за Джонса, останется у нас в случаи если мы будем выбирать в топ 10, а им уже последующий уйдет, так что будет шанс и на драфте подцепить кого то )
Как будто бы есть смысл в этом сезоне пропустить ПО, чтобы перезагрузиться и нормально отдохнуть. В следующем году со здоровым Барковым другая команда будет у ФЛО. До этого несколько лет до поздних стадий доходили. Там такая бешенная нагрузка как на коллектив, так и на каждого игрока в отдельности. Сейчас рвать 5-ую точку нет смысла как по мне, оно того не стоит. В следующем году будет больше шансов на хороший плей-офф.
Ответ kornaushenko2000
Вот интересно, в каком состоянии будет Эдмонтон в этом ПО. Тоже ведь два года подряд в финале играли.
Ответ Люкс
рискну предположить, что 2-3 раунд их потолок в этом году
