Беннетт о «Флориде» и 8 очках отставания от зоны плей-офф: «Мы в гонке. Держимся вместе и будем бороться до самого конца»

Сэм Беннетт: «Флорида» в гонке за плей-офф, будем бороться до конца.

Форвард «Флориды» Сэм Беннетт высказался о борьбе команды за место в плей-офф после поражения от «Айлендерс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Пантерс» проиграли 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 63 очками в 60 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

«Очень приятно, что у нас вернулись некоторые травмированные игроки. Надеюсь, что вскоре мы прибавим.

Мы в гонке. Мы знаем, насколько важен сейчас каждый матч. Мы держимся вместе и будем бороться до самого конца», – сказал Беннетт.