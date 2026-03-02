Защитник «Металлурга» Яковлев о прошлом сезоне: «Сделал правильные выводы, скинул больше 6 кг. Убрал кое-какие продукты, сладкое и все. Это работает»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал об изменениях в своей предсезонной подготовке.
В этом FONBET чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист набрал 32 (8+24) очка за 54 игры. В прошлом сезоне было 0+7 в 55 матчах.
– Минувший сезон у тебя был не самый успешный. Насколько ты изменился, трансформировался? Видно, что заметно подсушился.
– Да, это был худший сезон в моей карьере на данный момент. Но больше, уверен, такого не будет. На все есть свои причины, но и это для меня полезный опыт.
Считаю, главное – как я среагировал и как вышел из этой ситуации. Я провел, считаю, отличное лето, правильные выводы сделал, немного где-то подготовку поменял. Вот, скинул больше шести килограмм.
– В питании что-то жестко менял? Стресс был для организма?
– Ну да, был. Старался последний прием пищи летом делать край в семь часов вечера. Убрал кое-какие продукты, сладкое и все. Это действительно работает.
– Данила Юров говорил, что шоколадка нужна просто настроение поднять, эндорфины. Чем заменяешь сладкое?
– Да, я могу себе позволить съесть шоколад, просто сейчас чаще выбираю темный.
– С высоким содержанием какао?
– Более правильный. Сейчас в нашем мире можно есть правильные сладости, не такие вредные. Поэтому стараюсь, ищу какие-то варианты, – сказал Яковлев.