РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина

РУСАДА проверяло на допинг Александра Радулова и Егора Сурина в январе.

«Локомотив » стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом КХЛ в январе, сообщает ТАСС.

В январе РУСАДА проверило на допинг Алексея Береглазова , Александра Радулова , Андрея Сергеева и Егора Сурина .

Всего в первый месяц 2026 года были протестированы 27 игроков КХЛ. Кроме четырех хоккеистов «Локомотива», проверку прошли по три игрока «Сочи», владивостокского «Адмирала» и московского ЦСКА, по два – из нижегородского «Торпедо», «Амура», «Нефтехимика», «Авангарда», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», по одному – из СКА и «Барыса».

В 2025 году Российское антидопинговое агентство протестировало 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.