  • РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина
15

РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина

РУСАДА проверяло на допинг Александра Радулова и Егора Сурина в январе.

«Локомотив» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом КХЛ в январе, сообщает ТАСС.

В январе РУСАДА проверило на допинг Алексея Береглазова, Александра Радулова, Андрея Сергеева и Егора Сурина.

Всего в первый месяц 2026 года были протестированы 27 игроков КХЛ. Кроме четырех хоккеистов «Локомотива», проверку прошли по три игрока «Сочи», владивостокского «Адмирала» и московского ЦСКА, по два – из нижегородского «Торпедо», «Амура», «Нефтехимика», «Авангарда», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», по одному – из СКА и «Барыса».

В 2025 году Российское антидопинговое агентство протестировало 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Радулова надеюсь на бешенство проверили заодно?)))
Ответ jindos
Радулова надеюсь на бешенство проверили заодно?)))
Наличие прививок от чумки.
Кого то не устраивает Локомотив??? За последние 3-4 года он явный лидер всего Российского хоккея и это может кого то бесить
Ответ Дмитрий Соболев
Кого то не устраивает Локомотив??? За последние 3-4 года он явный лидер всего Российского хоккея и это может кого то бесить
в слове "лидер" ошибка
Ответ T0ughguy
в слове "лидер" ошибка
Опять трактористы с Заком Фукале наверно ???
Радулов точно на допинге. Вопрос на разрешенном или запрещённом
Ответ Александр Колосов
Радулов точно на допинге. Вопрос на разрешенном или запрещённом
Терапевтических исключениях.
Кстати, а когда будет решение по Каменеву, уже сколько времени прошло, и тишина?
Ответ Иван Буренков
Кстати, а когда будет решение по Каменеву, уже сколько времени прошло, и тишина?
Он же не наркоман, чтобы его через 2 месяца до игр допустили, ориентируйтесь на сроки по Голышеву
Радулов в таком возрасте очень энергичен
