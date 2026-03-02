РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина
РУСАДА проверяло на допинг Александра Радулова и Егора Сурина в январе.
«Локомотив» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом КХЛ в январе, сообщает ТАСС.
В январе РУСАДА проверило на допинг Алексея Береглазова, Александра Радулова, Андрея Сергеева и Егора Сурина.
Всего в первый месяц 2026 года были протестированы 27 игроков КХЛ. Кроме четырех хоккеистов «Локомотива», проверку прошли по три игрока «Сочи», владивостокского «Адмирала» и московского ЦСКА, по два – из нижегородского «Торпедо», «Амура», «Нефтехимика», «Авангарда», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», по одному – из СКА и «Барыса».
В 2025 году Российское антидопинговое агентство протестировало 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
15 комментариев
Радулова надеюсь на бешенство проверили заодно?)))
Наличие прививок от чумки.
Кого то не устраивает Локомотив??? За последние 3-4 года он явный лидер всего Российского хоккея и это может кого то бесить
в слове "лидер" ошибка
Опять трактористы с Заком Фукале наверно ???
Радулов точно на допинге. Вопрос на разрешенном или запрещённом
Терапевтических исключениях.
Кстати, а когда будет решение по Каменеву, уже сколько времени прошло, и тишина?
Он же не наркоман, чтобы его через 2 месяца до игр допустили, ориентируйтесь на сроки по Голышеву
Радулов в таком возрасте очень энергичен
