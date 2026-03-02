18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 20+ голами за сезон. У игрока «Айлендерс» 20+24 за 61 матч в регулярке

Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ с 20+ голами за сезон.

18-летний защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой » (5:4). Теперь на его счету 44 (20+24) очка за 61 игру в дебютном сезоне.

Шефер стал самым молодым защитником в истории лиги, забросившим 20 и более шайб за регулярку. Эта отметка покорилась ему в 18 лет и 177 дней.

Среди всех хоккеистов НХЛ, включая нападающих, он занимает шестое место по данному показателю.

Шефер – 4-й защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон. Рекорд у Лича – 23 шайбы