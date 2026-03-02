18-летний Шефер – самый молодой защитник в истории НХЛ с 20+ голами за сезон. У игрока «Айлендерс» 20+24 за 61 матч в регулярке
Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ с 20+ голами за сезон.
18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4). Теперь на его счету 44 (20+24) очка за 61 игру в дебютном сезоне.
Шефер стал самым молодым защитником в истории лиги, забросившим 20 и более шайб за регулярку. Эта отметка покорилась ему в 18 лет и 177 дней.
Среди всех хоккеистов НХЛ, включая нападающих, он занимает шестое место по данному показателю.
Шефер – 4-й защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон. Рекорд у Лича – 23 шайбы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Забрал бы Колдер у прошлогоднего Хатсона
С такой игрой и результатами Шефер забрал бы Колдер у большинства его обладателей последних лет 15!
Как он и в этом сезоне без проблем его заберет скорее всего. Если только Сенеке еще сильнее не прибавит.
Понятно, кому достанется Колдер. Тут вот какая мысль в голове закралась: может пора всерьез рассматривать этого парня на Норрис в этом году?
ага, при живых Хьюзе и Макаре)))
Будет сюр, если Хьюз вообще в тройку на Норрис в этом году попадёт. Макар соглашусь, но этот парень забил (на данный момент) больше того же Макара в дебютном сезоне, это впечатляет
С Колдырем все ясно
было в октябре
