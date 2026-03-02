  • Спортс
  • Бахмутов о симуляции Комтуа с «Металлургом»: «В хоккее такого быть не должно, каленым железом исправлять. В футболе – пускай, они любят это дело»
Бахмутов о симуляции Комтуа с «Металлургом»: «В хоккее такого быть не должно, каленым железом исправлять. В футболе – пускай, они любят это дело»

Хоккейный тренер и функционер Игорь Бахмутов прокомментировал денежный штраф, полученный Максимом Комтуа из «Динамо» за симуляцию в игре FONBET КХЛ с «Металлургом» (4:1). Канадский хоккеист заплатит 50 тысяч рублей.

– Мне кажется, Комтуа не только как хоккеист, но и как канадец должен повыше нести знамя этого вида спорта. Мне такое поведение далеко, я его не понимаю. Сыграл он роль плохо, никто не поверил!

– Стоит ли за такое штрафовать на большую сумму?

– Есть регламент, поэтому тут ничего не придумаешь. Надо пригласить какого-то видного специалиста из Щукинского училища, чтобы он растолковал, как правильно играть такие роли. Что сколько стоит и какой должен быть штраф за плохую театральную игру. Получается 50 000 рублей – дешевая роль Комтуа для какого-то бродвейского шапито.

Если серьезно, то таких вещей в хоккее просто не должно быть! В футболе пускай будут, они любят это дело! А в хоккее, мне кажется, каленым железом это исправлять надо, – сказал Бахмутов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
6 комментариев
Я представляю, если бы тренером у Комтуа был Роман Ротенберг. в послематчевой пресс-конференции он бы сказал - "Потеряли центрального нападающего. В крови вся раздевалка, просто лужа крови. Серьезная бойня. …Кость в кость"
Джим Керри, наверняка, позавидует такой работе мимической мускулатуры от дровосека!)))) Как говорится - вся боль еврейского народа в одном выражении лица))))
Он не настолько отмороженный, чтобы рискнуть сказать про фигурное катание))
Рекомендуем