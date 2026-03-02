«Динамо» Минск внесло Спунера в список травмированных. У форварда 0+9 в 8 матчах за клуб из Беларуси
«Динамо» Минск внесло Райана Спунера в список травмированных.
Форвард минского «Динамо» Райан Спунер внесен клубом в список травмированных.
34-летний хоккеист перешел в клуб из Беларуси по ходу этого FONBET чемпионата КХЛ и набрал 9 (0+9) очков в 8 матчах при полезности «плюс 3» и 13:28 в среднем на льду.
«Нападающий получил повреждение по ходу выездного матча с «Сочи» 25 февраля и не смог продолжить встречу.
Желаем Райану скорейшего выздоровления и возвращения в состав», – сказано в сообщении клуба.
Квартальнов о Спунере: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
