«Динамо» Минск внесло Спунера в список травмированных. У форварда 0+9 в 8 матчах за клуб из Беларуси

Форвард минского «Динамо » Райан Спунер внесен клубом в список травмированных.

34-летний хоккеист перешел в клуб из Беларуси по ходу этого FONBET чемпионата КХЛ и набрал 9 (0+9) очков в 8 матчах при полезности «плюс 3» и 13:28 в среднем на льду.

«Нападающий получил повреждение по ходу выездного матча с «Сочи» 25 февраля и не смог продолжить встречу.

Желаем Райану скорейшего выздоровления и возвращения в состав», – сказано в сообщении клуба.

Квартальнов о Спунере: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты»