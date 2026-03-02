  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о КХЛ: «Наш хоккей насилует правило «трех секунд за воротами». Есть системные моменты, идущие по вине извращенной судейской методики»
9

Плющев о КХЛ: «Наш хоккей насилует правило «трех секунд за воротами». Есть системные моменты, идущие по вине извращенной судейской методики»

Плющев о судействе в КХЛ: наш хоккей насилует правило «трех секунд за воротами».

Бывший главный тренер сборной России и экс-главный арбитр FONBET КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о судействе в лиге.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Было много моментов, связанных с судейством. Достаточно сказать, что в центральном матче недели «Авангард» – «Металлург» на последних минутах при счете 2:2 результат игры определило именно судейское решение.

Не все тренеры из-за штрафов рискуют говорить о сути. Но главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дважды обозначил проблему трактовки правила удар клюшкой между ног – сначала после одного матча своей команды, потом после другого.

Ну и продолжает насиловать наш хоккей правило «трех секунд за воротами» (хоккеистам нельзя находиться дольше трех секунд с шайбой в трапеции за воротами – Спортс’‘).

Все эти моменты – системные. Идут по вине извращенной судейской методики. Которая выдумана далекими от понимания игры людьми, имитирующими бурную деятельность, – сказал Плющев.

Плющев о судьях на ОИ: «Девиз – находимся в тени и не мешаем. В КХЛ методика другая: мы – властелины игры, машем топором, за критику – расстрел деньгами и штрафами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАвангард
logoИИХФ
logoИгорь Никитин
судьи
logoЦСКА
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoВладимир Плющев
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Плющев возглавлял судейский корпус, но всем быстро надоел его бред , его выгнали и больше никуда не берут. Чем правила "трёх секунд" плохи? Хоккей всегда шёл по дороге ускорения игры. Может ещё красную линию вернуть?
Ответ Дмитрий Травницкий
Плющев возглавлял судейский корпус, но всем быстро надоел его бред , его выгнали и больше никуда не берут. Чем правила "трёх секунд" плохи? Хоккей всегда шёл по дороге ускорения игры. Может ещё красную линию вернуть?
Поддерживаю, старый дед перед несёт чушь по каждому вопросу, ещё и публикуют его
Ответ Дмитрий Травницкий
Плющев возглавлял судейский корпус, но всем быстро надоел его бред , его выгнали и больше никуда не берут. Чем правила "трёх секунд" плохи? Хоккей всегда шёл по дороге ускорения игры. Может ещё красную линию вернуть?
Так пусть ускоряют в работе судей хотя бы на тех же вбрасываниях. На тупых просмотрах всего подряд. На разговорах с тренерами. Из за этих трёх секунд у нас ни хоккей, а шорт-трек какой то.
правило уже не первый сезон в действии, ничего противохоккейного в нем нет👌🏼
Ответ цэсемьэр
правило уже не первый сезон в действии, ничего противохоккейного в нем нет👌🏼
Просто Плющева бомбит от КХЛ, что его выкинули с должности в судейском корпусе, вот и выливает желчь
Он хоккей не смотрит. Чтобы был с свисток за 3 секунды — это надо прям надо умудриться
Так и не понял, кто кого насилует
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА и Никитин впервые в истории КХЛ победили, отыгравшись с «-4». Лидер по таким камбэкам среди клубов – «Металлург», среди тренеров – Кинэн и Жамнов
27 февраля, 19:36
Разин об удалении за неспортивное поведение: «С судьями разговаривать вообще нельзя, все очень жестко. Факать можно: «Фак-фак». Надо английский подучить»
27 февраля, 17:12
Никитин о 2:0 с «Нефтехимиком»: «ЦСКА потратил много эмоций в прошлых матчах. Пятиминутное удаление дало нам драйв»
26 февраля, 03:59
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем