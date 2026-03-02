Плющев о КХЛ: «Наш хоккей насилует правило «трех секунд за воротами». Есть системные моменты, идущие по вине извращенной судейской методики»

Плющев о судействе в КХЛ: наш хоккей насилует правило «трех секунд за воротами».

Бывший главный тренер сборной России и экс-главный арбитр FONBET КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о судействе в лиге.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Было много моментов, связанных с судейством. Достаточно сказать, что в центральном матче недели «Авангард » – «Металлург » на последних минутах при счете 2:2 результат игры определило именно судейское решение.

Не все тренеры из-за штрафов рискуют говорить о сути. Но главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дважды обозначил проблему трактовки правила удар клюшкой между ног – сначала после одного матча своей команды, потом после другого.

Ну и продолжает насиловать наш хоккей правило «трех секунд за воротами» (хоккеистам нельзя находиться дольше трех секунд с шайбой в трапеции за воротами – Спортс’‘).

Все эти моменты – системные. Идут по вине извращенной судейской методики. Которая выдумана далекими от понимания игры людьми, имитирующими бурную деятельность, – сказал Плющев.

