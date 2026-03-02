Назаров о КХЛ: «Несмотря на сложную мировую обстановку, хоккею в России уделяют много времени – это радует. Нужно продолжать двигаться в выбранном направлении»

Назаров о КХЛ: хоккею в России уделяют много времени – это радует.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением об информационном сопровождении лиги.

«Радует, что, несмотря на сложную мировую обстановку и информационный шум, хоккею в России по-прежнему уделяют много времени, в том числе на федеральных центральных спортивных каналах.

Именно поэтому лиге нужно развиваться дальше и продолжать двигаться в выбранном направлении, чтобы внимание к любимому нами спорту стало еще более пристальным. Тогда звание лучшей лиги в Европе удержится с нами надолго», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и самая популярная лига в Европе. В мире сейчас громкие события, но многие люди обсуждают новости спорта и КХЛ»