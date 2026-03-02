КХЛ. «Спартак» уступил «Авангарду», ЦСКА проиграл «Автомобилисту», СКА забросил 7 шайб «Барысу», «Локомотив» победил «Северсталь»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Локомотив» победил «Северсталь» (3:2 Б), «Спартак» играет с «Авангардом», ЦСКА принимает «Автомобилист», СКА разгромил «Барыс» (7:0).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
