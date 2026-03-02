  • Спортс
243

КХЛ. «Спартак» уступил «Авангарду», ЦСКА проиграл «Автомобилисту», СКА забросил 7 шайб «Барысу», «Локомотив» победил «Северсталь»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Локомотив» победил «Северсталь» (3:2 Б), «Спартак» играет с «Авангардом», ЦСКА принимает «Автомобилист», СКА разгромил «Барыс» (7:0).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Сегодня к плакату <Берегись 🚗> , добавят: <Берегись Спронга>.)))
Ответ heivani
Сегодня к плакату <Берегись 🚗> , добавят: <Берегись Спронга>.)))
Пожелаем Даниэлю -дубль сегодня!
Выстоял Автомобилист, и это хорошо.
Плотникова с хет- триком!!!
С победой СКА, сегодня порадовали.
Ноль семь, здравствуйте, повторите снова
Не могу дождаться, жду, дыханье затая
Да, меня конечно, я, да, я, конечно, дома
Вызываю, отвечайте - здравствуй, это я
Ответ Габорик
Ноль семь, здравствуйте, повторите снова Не могу дождаться, жду, дыханье затая Да, меня конечно, я, да, я, конечно, дома Вызываю, отвечайте - здравствуй, это я
Плотников, лучший сезон проводит, в 35..
Автомобилист с победой!Заслуженно,бились!
Авангард с отличной и уверенной победой!
Никитин как обычно. Проигрывает 0:1, на последней минуте получает большинство, берёт таймаут и... оставляет вратаря, продолжая играть в держисраку. Горбатого могила исправит.
Ответ Мандалай
Никитин как обычно. Проигрывает 0:1, на последней минуте получает большинство, берёт таймаут и... оставляет вратаря, продолжая играть в держисраку. Горбатого могила исправит.
Он вратаря снял играли 6 на 4 ! Протри глаза или телек от пыли! Был проброс Полтапов неудачно сыграл и он его вернул на несколько секунд! Иногда лучше жевать!
Ответ Vagner01
Он вратаря снял играли 6 на 4 ! Протри глаза или телек от пыли! Был проброс Полтапов неудачно сыграл и он его вернул на несколько секунд! Иногда лучше жевать!
Так-то да)
Радулов мастерюга!!!
А Ярославль с победой!
Ответ amur.
Радулов мастерюга!!! А Ярославль с победой!
По классике. С Минском тоже так было. Исаев тащил на булках, а Радулов первую положил, Каюмов вторую. Вот только я чего то не понимаю, почему победная и тогда и сейчас у Каюмова? Соперники не забили ни одной, значит первый буллит и есть победный. Или я ошибаюсь? Раньше так же было.
Ответ Za Локомотив
По классике. С Минском тоже так было. Исаев тащил на булках, а Радулов первую положил, Каюмов вторую. Вот только я чего то не понимаю, почему победная и тогда и сейчас у Каюмова? Соперники не забили ни одной, значит первый буллит и есть победный. Или я ошибаюсь? Раньше так же было.
Потому, что именно Каюмов поставил точку в буллитной серии
Исаев подтащил победу Локомотиву -красавчик !
