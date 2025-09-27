  • Спортс


Крикунов о 2:4: «Надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть у СКА. «Сочи» ничего не реализовал, в 3-м периоде пошел вперед, но не хватило, чтобы забрать хотя бы очко»

Владимир Крикунов высказался о поражении «Сочи» от СКА (2:4) в Fonbet КХЛ.

– Начали немножко робко. Казалось бы, дома играем, полный зал зрителей. Надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть у такого соперника, как СКА. В первом периоде еще неплохо играли, но напускали голов во втором.

Ничего не реализовали, можно было подобрать что‑то во время удалений соперников. В третьем уже терять было нечего, пошли вперед и старались сделать все, что можем. К сожалению, не хватило даже для того, чтобы забрать хотя бы очко у СКА.

– Пропустили четыре шайбы за 10 минут. С чем связываете провал?

– У нас так бывает. Немного вратарь подсел, возможно. Надо посмотреть внимательнее, чтобы не обвинить кого‑то. Тем более было удаление.

– Как вам Щетилин?

– Зашел очень уверенно. Честно сказать, сомневался и говорил тренеру вратарей, что его надо было поставить в последние секунды, чтобы он не успел понять ничего. Но нет, хорошо вошел и нормально сыграл для первого раза, тем более не с самого начала.

– В каком‑то матче может начать в старте?

– Может, конечно. Хомченко же тоже не железный, одному играть все время тяжело. Надо будет давать ему отдых точно, где‑то и Щетилин получит шанс, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
