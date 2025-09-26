Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»

Максим Комтуа высказался о проблемах «Динамо» на старте сезона FONBET КХЛ.

Московский клуб набрал 9 очков в 8 играх и занимает 7-е место в Западной конференции.

«В прошлом году мы начали сезон плохо, и где мы закончили? Вторыми (в конференции в регулярном чемпионате – Спортс). Нас не волнует внешнее давление. У нас не было отличного старта в прошлом году, но мы добрались до полуфинала.

Для нас это просто бизнес: мы потеряли несколько игр, которые сыграли не очень хорошо, и теперь начинаем выигрывать, каждый начинает находить свою роль.

Есть несколько моментов, о которых мы должны быть осторожны, но три победы подряд – это хорошее начало. Нет плохих времен для «Динамо », – сказал Комтуа .