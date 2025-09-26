Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»
Максим Комтуа высказался о проблемах «Динамо» на старте сезона FONBET КХЛ.
Московский клуб набрал 9 очков в 8 играх и занимает 7-е место в Западной конференции.
«В прошлом году мы начали сезон плохо, и где мы закончили? Вторыми (в конференции в регулярном чемпионате – Спортс). Нас не волнует внешнее давление. У нас не было отличного старта в прошлом году, но мы добрались до полуфинала.
Для нас это просто бизнес: мы потеряли несколько игр, которые сыграли не очень хорошо, и теперь начинаем выигрывать, каждый начинает находить свою роль.
Есть несколько моментов, о которых мы должны быть осторожны, но три победы подряд – это хорошее начало. Нет плохих времен для «Динамо», – сказал Комтуа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
