Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»

Тимур Билялов прокомментировал победу над «Барысом» (2:1).

С 7 очками после 8 матчей «Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока.

27 сентября команда сыграет против «Металлурга», 29 сентября – против «Автомобилиста».

– Как оцените сегодняшний матч?

– С моей стороны начало чемпионата было неудачным, хотелось исправиться, победить. Выиграть матч для себя, для команды.

Сегодня мы хорошо начали матч, потом пошли невынужденные и вынужденные удаления – они сломали игру. В этот момент «Барыс » почувствовал игру, пришлось обороняться, но хорошо, что мы выдержали натиск. Победили. Сейчас не важно как, важно просто побеждать в каждом матче.

– У вас была травма, в какой форме вы сейчас?

– Все хорошо, прекрасно. Полностью восстановился, удалось это сделать раньше запланированного срока.

– В третьем периоде было не так много бросков по вашим воротам. Вы предпочитаете быть в тонусе или наоборот сторонник того, чтобы шайба не доходила до вашей зоны?

– Хорошо, когда много бросков, но вне зависимости от хода игры нужно ловить на себя шайбы, так как нам сейчас очень нужны победы. Этим ребята сегодня и занимались.

– «Ак Барс» выходит из кризиса?

– Сейчас у нас идет хороший выезд, играем с сильными командами. Две следующие игры выездной серии будут основополагающими. Покажут, выходим мы на нужный путь или нет.

Если будем выгрызать победу в каждой игре, то можно говорить, что выходим из кризиса. Пока есть победа, идем дальше, будем стараться побеждать дальше, – сказал вратарь «Ак Барса » Тимур Билялов .