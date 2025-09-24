Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона». Форвард восстанавливается после травмы нижней части тела
Александр Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона».
40-летний нападающий продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября.
Сегодня он вышел на лед до начала основного занятия и сделал ряд упражнений, включая броски по воротам, ускорения и резкие торможения.
Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ.
