Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона». Форвард восстанавливается после травмы нижней части тела

Александр Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона».

40-летний нападающий продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября.

Сегодня он вышел на лед до начала основного занятия и сделал ряд упражнений, включая броски по воротам, ускорения и резкие торможения.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон » проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ.

