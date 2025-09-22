Коньков о старте «Динамо»: «Кудашов – сильный специалист, способный менять ситуацию в клубе. Никто лучше него эту команду не знает и не сможет найти решения»

Сергей Коньков высказался о слухах об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Сегодня клуб на выезде обыграл «Амур» со счетом 3:1. Всего «Динамо» выиграло 3 из 7 матчей в сезоне и с 7 очками идет на 7-м месте на Западе.

– «Динамо» одержало уже вторую подряд победу на Дальнем Востоке. Можно сказать, что команда преодолела кризис?

– Кризис будет преодолен, когда команда выправит турнирное положение. Сейчас для «Динамо» важна каждая игра и в первую очередь важно выправить командные действия, а очки появятся, как следствие качественных действий.

– Много разговоров шло о возможной отставке Кудашова. Сейчас после двух побед атмосфера наверняка будет более спокойной, это сыграет на руку команде?

– У нас многие команды сейчас идут ниже восьмого места, и что теперь нужно увольнять каждого тренера?

Что касается «Динамо», могу сказать, что они показывают стабильную игру уже на протяжении двух сезонов. И если у команды что‑то не поехало на старте, это не отменяет того факта, что никто лучше Алексея Николаевича (Кудашова) эту команду не знает и не сможет найти решения на сегодняшний день.

Мастерство и сила тренера и его команды заключается в том, чтобы преодолевать любые ситуации, находить выходы и стабилизировать игру. Я считаю, что Кудашов – сильный специалист, способный менять ситуацию в команде, – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Коньков.

