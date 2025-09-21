Джонстон о контракте Капризова: «Если «Миннесота» повысит ставки, то будет конкурировать сама с собой. Никто другой не заплатит ему 16 млн долларов в год»

Крис Джонстон оценил ход переговоров «Миннесоты» с Кириллом Капризовым.

Ранее россиянин отклонил предложение клуба о продлении контракта на 8 лет и 126 млн долларов.

«Несмотря на весь талант и способность переламывать ход игры, Капризов ценнее для «Миннесоты», чем для любой другой команды НХЛ.

Он – суперзвезда, которой у них не было за все 25 сезонов в НХЛ. Это объясняет, почему они недавно предложили ему продление на 8 лет и 16 млн долларов в год, которое было отклонено.

Если «Уайлд» повысят ставку, они будут конкурировать сами с собой. В лиге, где ни один игрок не получает больше Драйзайтля с его 14 млн, сложно представить, чтобы кто-то другой заплатил Капризову 16 млн долларов за сезон, не говоря уже о 18 млн.

Больше всего денег он получит от «Миннесоты », и эта сумма уже на столе», – заявил инсайдер TSN Крис Джонстон.

Агент Капризова пообщался с руководством «Миннесоты». Переговоры по контракту должны возобновиться на выходных (Дэвид Паньотта)