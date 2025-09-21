Агент Капризова пообщался с руководством «Миннесоты». Переговоры по контракту должны возобновиться на выходных (Дэвид Паньотта)
По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, Пол Теофанос в четверг посетил тренировочный лагерь «Уайлд».
Отмечается, что у агента был продолжительный разговор с руководством клуба. Переговоры о новом контракте должны возобновиться на этих выходных.
Напомним, ранее российский нападающий отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет.
За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.
Генменеджер «Миннесоты» о контракте Капризова: «Делаем все возможное. Он наш франчайз-игрок, все в порядке»
