  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Капризова пообщался с руководством «Миннесоты». Переговоры по контракту должны возобновиться на выходных (Дэвид Паньотта)
4

Агент Капризова пообщался с руководством «Миннесоты». Переговоры по контракту должны возобновиться на выходных (Дэвид Паньотта)

Агент Капризова пообщался с руководством «Миннесоты».

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, Пол Теофанос в четверг посетил тренировочный лагерь «Уайлд».

Отмечается, что у агента был продолжительный разговор с руководством клуба. Переговоры о новом контракте должны возобновиться на этих выходных.

Напомним, ранее российский нападающий отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет.

За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Генменеджер «Миннесоты» о контракте Капризова: «Делаем все возможное. Он наш франчайз-игрок, все в порядке»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoНХЛ
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
Пол Теофанос
Дэвид Паньотта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Миннесоты» о контракте Капризова: «Делаем все возможное. Он наш франчайз-игрок, все в порядке»
1619 сентября, 14:29
Терещенко о контракте Капризова: «Деньги – это здорово, но есть и спортивная составляющая. Раз клуб предлагает 128 млн долларов, значит, такие суммы отражают уровень Кирилла»
219 сентября, 10:34
Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в «Уайлд»
2118 сентября, 19:32
Главные новости
«Динамо» хочет обменять Джиошвили. У форварда 0 очков в 6 матчах при полезности «минус 4» (Артур Хайруллин)
224 минуты назад
Агент Кузнецова о переговорах с клубами НХЛ: «На последней стадии, но финальной точки пока не вижу. Евгения какие-то команды не устраивают, где-то – освобождают бюджет»
937 минут назад
Агент Овечкина о травме игрока: «Александр нормально себя чувствует. Повреждения не комментируем»
50 минут назад
Торопченко об игре против Овечкина: «Я вышел на меньшинство, а он говорит: «Давай, держи меня». Мы посмеялись, у меня получилось сдержать его»
сегодня, 08:58
Плющев о лимите в КХЛ: «Самый результативный игрок в начале сезона – иностранец. Самый надежный вратарь и лучший защитник – тоже. Где выхлоп от наших академий?»
12сегодня, 08:44
Ротенберг потренировался с детским «Динамо» по следж-хоккею: «Получил огромное удовольствие. Будем и дальше уделять большое внимание адаптивному спорту»
2сегодня, 08:30
НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Бостоном», «Филадельфия» против «Айлендерс», «Флорида» встретится с «Нэшвиллом»
6сегодня, 08:15
ЦСКА активно интересуется Лабанком и Рословиком. Клуб хочет подписать одного из форвардов («СЭ»)
7сегодня, 07:10
«Виннипег» и Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту. Зарплата форварда может составить 11-12 млн долларов (Дэвид Паньотта)
5сегодня, 06:30
Юрзинов высмеял сомнения в значимости КПК: «Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой № 1»
26сегодня, 05:45
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Ак Барса» Замалтдинов: «Дорогу маленьким хоккеистам. Габариты на игру не влияют – в СКА ведь играет Грималди с ростом 170 см»
1 минуту назад
Владимир Плющев: «Десятков не способен решить проблемы «Лады». Он и в «Витязе» не показывал больших результатов»
12 минут назад
Ларионов-младший о футбольных упражнениях в хоккее: «Многие команды их применяют – этого будет только больше. Из футбола пришли какие-то принципы игры»
5сегодня, 09:13
Ларионов-младший о недопуске сборной России на ОИ-2026: «Очень обидно. Многие скажут, что будет ненастоящая Олимпиада. Надеюсь, скоро все поменяется и нас вернут»
1сегодня, 07:52
Корнилов о стиле Дриджера: «Играет очень глубоко, далеко не выкатывается – почти не встречал таких вратарей в КХЛ в последние годы. В плей-офф у «Трактора» могут быть сложности из-за этого»
1сегодня, 07:40
Торопченко о «Шанхае»: «В Петербурге они могут привлечь больше болельщиков, в Мытищах ходило 500 человек – не уровень КХЛ. Удивился, что Галлан выбрал Россию»
сегодня, 07:22
Плющев о Захаркине: «Он в онлайне консультировал детскую школу «Витязя» – результат принес плачевный. Последние места по всем возрастам. Удивляюсь, кто в СКА кому советует и как»
5сегодня, 06:55
Ларионов-младший о 3 победах СКА подряд: «Можем и будем играть еще лучше. Но главное – это как команда склеивается. У нас из-за травм еще ни разу не играл полный состав»
1сегодня, 06:45
Зибанежад и Миллер катаются в одной тройке в лагере «Рейнджерс». Салливан объединил их после бесед с Микой во время своего специального визита в Швецию
1сегодня, 05:58
Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»
сегодня, 04:58