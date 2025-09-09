НХЛ не накажет «Эдмонтон» за возвращение Кэйна из долгосрочного списка травмированных в плей-офф. Дело закрыто
«Эдмонтон» не накажут за ситуацию с возвращением Эвандера Кэйна из LTIR.
Ранее сообщалось, что НХЛ может наказать канадский клуб за обход потолка зарплат – Кэйн из-за травмы не провел ни одного матча в прошлом регулярном чемпионате, но вернулся в состав во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса». В плей-офф потолок зарплат не действует.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не будет вводить санкции в отношении «Ойлерс». Рассмотрение этого дела закрыто.
В июне «Эдмонтон» обменял Кэйна в «Ванкувер» на выбор в 4-м раунде драфта-2025.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости