  • Ротенберг о 250-м сезоне в Большом театре: «Это национальный символ России, ее культуры и истории. Пусть он и дальше остается источником вдохновения и гордости для нашей страны»
6

Роман Ротенберг высказался об открытии нового сезона в Большом театре.

«Большой театр открыл свой 250-й сезон!

Сам юбилей – 250 лет со дня основания – будет отмечен в марте 2026 года, но уже сегодня мы вступаем в уникальную страницу истории.

Это не просто театр, а национальный символ России, ее культуры и истории. Здесь рождались шедевры, которые знали и любили во всем мире.

Поздравляю артистов, сотрудников и зрителей с юбилеем. Пусть Большой театр и дальше остается источником вдохновения и гордости для нашей страны! 🇷🇺» – написал главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
