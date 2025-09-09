Роман Ротенберг высказался об открытии нового сезона в Большом театре.

«Большой театр открыл свой 250-й сезон!



Сам юбилей – 250 лет со дня основания – будет отмечен в марте 2026 года, но уже сегодня мы вступаем в уникальную страницу истории.



Это не просто театр, а национальный символ России, ее культуры и истории. Здесь рождались шедевры, которые знали и любили во всем мире.



Поздравляю артистов, сотрудников и зрителей с юбилеем. Пусть Большой театр и дальше остается источником вдохновения и гордости для нашей страны! 🇷🇺» – написал главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.