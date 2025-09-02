Козлов о новом контракте с «Салаватом» на фоне сокращения бюджета: «Ситуацию понимал. Было бы неправильно уходить, когда мы наконец чего-то добились»

Виктор Козлов прокомментировал новый контракт с «Салаватом».

В прошлом сезоне уфимский клуб выиграл бронзовые медали. Бюджет команды на новый чемпионат существенно сократился из-за финансовых проблем.

– Насколько неожиданным для вас стало после заключительного матча серии против «Локомотива» предложение Радия Хабирова о продлении контракта?

– После проигрыша в серии это действительно было неожиданно, но очень приятно. Я уже опытный мужчина и все понимаю. Уверенным в том, что все получится так, как думаешь, быть нельзя.

В жизни я уже не раз обжигался – и не только в вопросах контрактов. Когда был игроком, тоже никогда не был уверен на сто процентов в завтрашнем дне. Поэтому для меня очень почетно, что контракт был продлен. Мне приятно остаться в «Салавате Юлаеве ».

– Над предложениями из других команд вы не задумывались?

– Мне здесь все нравится. Несмотря на то, что два года мы вылетали в первом раунде плей-офф, мне продолжали доверять. Было бы неправильным уходить именно тогда, когда мы наконец чего-то добились.

– Это связано и с тем, что вы были капитаном чемпионского «Салавата Юлаева»?

– Конечно, это тоже отложилось. Тогда, будучи игроком, я уехал, а надо было остаться. Сейчас все сложилось: моя супруга из Уфы, все удобно, да и родной Тольятти рядом. Для меня и моей семьи Уфа – оптимальный вариант.

– Из-за сокращения бюджета в межсезонье держали ли вы в голове план «Б» и понимание, что придется работать с другим составом?

– Скажу так: понимание ситуации у меня было, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .

Равиль Якубов о «Салавате»: «Потеряны почти все лидеры, нет глубины в системе. Но Козлов по-прежнему на позитиве, пытается поставить интересный хоккей. Бесценное качество для тренера!»