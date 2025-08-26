Николай Заварухин: «Рид Буше полностью вписался в команду. Знаем, что он мастер, ему нужен диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях»

Николай Заварухин высказался об адаптации Рида Буше в «Автомобилисте».

«Буше полностью вписался в команду, мы знаем, что он мастер, понятно, что ему нужен человек рядом с ним, диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях.

Усилились, хочется сделать рывок, будем стараться. Горбунов добавился, молодые парни добавились, прибавили. Есть хорошее нападение, все зависит от нашей игры, как далеко мы зайдем в сезоне», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .