Николай Заварухин: «Рид Буше полностью вписался в команду. Знаем, что он мастер, ему нужен диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях»
Николай Заварухин высказался об адаптации Рида Буше в «Автомобилисте».
«Буше полностью вписался в команду, мы знаем, что он мастер, понятно, что ему нужен человек рядом с ним, диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях.
Усилились, хочется сделать рывок, будем стараться. Горбунов добавился, молодые парни добавились, прибавили. Есть хорошее нападение, все зависит от нашей игры, как далеко мы зайдем в сезоне», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Источник: «Чемпионат»
