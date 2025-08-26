Бердин об 1:6 от «Автомобилиста»: «Скорее мы проиграли, чем они выиграли. Я «привез» несколько голов, в целом много пропустили»
– Вас сегодня чем-то удивили игроки «Автомобилиста» в нападении?
– Сегодня скорее мы проиграли, чем они выиграли. Я «привез» несколько голов, в целом много пропустили.
Не могу выделить какие-то особенности в игре «Автомобилиста». Рид Буше выделяется, я его хорошо знаю.
– Как выстраивается ваша коммуникация с защитниками? Есть какие-то трудности?
– Приятно, когда есть обратная связь, многие защитники подходят. От матча к матчу коммуникация улучшается, ребята доверяют.
– Откуда у вас возникла идея креативно отражать последний буллит? Решили ответить вратарю «Автомобилисту»?
– Да, решил повторить.
– Планируете в сезоне так играть?
– Все зависит от ситуации. В буллитах, вероятно, нет. Раньше я так делал, сейчас уже все друг друга изучили, знают, что я так буду делать.
– Морально вам было комфортно, что вратаря не стали менять при крупном счете?
– Я стараюсь делать свою работу до конца. Да, тяжело играть при крупном счете, но нужно находить скрытые резервы. Это хорошая проверка, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.