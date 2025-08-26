Доброхвалов об иностранных тренерах и игроках в КХЛ: «Мы остаемся лигой номер один за пределами Северной Америки. Появление легионеров будет развивать наших хоккеистов»
Вице-президент КХЛ высказался об иностранных тренерах и игроках в лиге.
– Лига выходит на международный уровень. Много иностранных тренеров и игроков. Можно ли назвать это звоночком нашего возвращения?
– Лига развивается, становится привлекательной. Нам отрадно, что если пару сезонов назад были вопросы, стоит ли сюда ехать в связи с политическими вопросами, то теперь мы понимаем, что остаемся лигой номер один за пределами Северной Америки.
Хотя нам пытались пророчить затухание. Появление легионеров будет развивать в том числе и наших игроков, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.
