17-летний форвард «Красной Армии» Овчаров продолжит карьеру в Канаде. Он перешел в «Квебек Рэмпартс» из QMJHL

17-летний форвард «Красной Армии» Никита Овчаров продолжит карьеру в Канаде.

Форвард вошел в состав клуба юниорской лиги Квебека «Квебек Рэмпартс» на сезон-2025/26.

Игрок был выбран командой под общим 15-м номером на импорт-драфте CHL в этом году.

17-летний Овчаров в прошлом сезоне дебютировал в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 10 (5+5) очков в 25 играх за «Красную Армию» в регулярном чемпионате. Также провел 1 матч в розыгрыше Кубка Харламова.

Кроме того, Никита выступал за команды ЦСКА U17 (15 очков в 15 играх, 8+7) и U18 (5 очков в 6 играх, 3+2).