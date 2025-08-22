Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.
– У вашего клиента Никиты Дыняка в следующем году истекает контракт с «Ак Барсом». Был ли у вас уже первый разговор с клубом о продлении соглашения? Если нет, когда приблизительно он планируется?
– Новый контракт еще не обсуждали. Впереди есть целый сезон. Когда клуб инициирует переговоры – мы будем готовы. Уверен, что с «Ак Барсом» они будут хорошими, продуктивными.
На самом деле, «Ак Барс» – клуб, который умеет ценить своих хоккеистов. А они, в свою очередь, приносят результат команде.
– Можно сказать, что за последние годы Дыняк стал лицом «Ак Барса»? В том числе и медийным.
– Несомненно. Дыня – один из символов нынешнего «Ак Барса». Всегда бьется за команду на льду, душа коллектива, не боится поговорить с болельщиками откровенно, когда не все получается у команды в плане результатов.
Он очень благодарен «Ак Барсу», ведь это тот клуб, который дал ему дорогу в жизнь, – сказал агент Никита Квартальнов.