Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»

Агент Никиты Дыняка высказался о будущем игрока в «Ак Барсе».

Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.

 У вашего клиента Никиты Дыняка в следующем году истекает контракт с «Ак Барсом». Был ли у вас уже первый разговор с клубом о продлении соглашения? Если нет, когда приблизительно он планируется?

– Новый контракт еще не обсуждали. Впереди есть целый сезон. Когда клуб инициирует переговоры – мы будем готовы. Уверен, что с «Ак Барсом» они будут хорошими, продуктивными.

На самом деле, «Ак Барс» – клуб, который умеет ценить своих хоккеистов. А они, в свою очередь, приносят результат команде.

– Можно сказать, что за последние годы Дыняк стал лицом «Ак Барса»? В том числе и медийным.

– Несомненно. Дыня – один из символов нынешнего «Ак Барса». Всегда бьется за команду на льду, душа коллектива, не боится поговорить с болельщиками откровенно, когда не все получается у команды в плане результатов.

Он очень благодарен «Ак Барсу», ведь это тот клуб, который дал ему дорогу в жизнь, – сказал агент Никита Квартальнов.

