Гончар о работе в «Ванкувере»: «Прилетал на пару недель, потом возвращался домой. Я разбирал моменты, созванивался с ребятами – общение шло, даже когда я был дома»

Сергей Гончар прокомментировал свою работу в «Ванкувере».

Бывший защитник клубов НХЛ провел в штате «Кэнакс » два с половиной сезона. В июне 2025 года он покинул команду.

– Правильно ли я понимаю, что из-за семейных обстоятельств вы не всегда были с «Ванкувером» и являлись в некотором роде «гостевым» тренером?

– Я объясню. Когда я завершил карьеру игрока, мы с женой приняли решение не переезжать, потому что дети уже ходили в школу, и перевозить их в таком возрасте мы не хотели.

Поэтому получилось так: я обычно прилетал в клуб на пару недель, потом возвращался домой. Но при этом работа не заканчивалась – я смотрел игры, разбирал моменты, созванивался с ребятами, комментировал.

То есть нельзя сказать, что я был просто «гостевым» тренером, потому что общение и работа шли постоянно, даже когда я был дома.

– А вы больше отвечали за индивидуальные качества защитников или за систему игры в целом?

– За систему игры. Но тут важно понимать: система – она уже на месте, ее ставят там, внутри клуба. А вот индивидуальные моменты, которые не всегда хватает времени прорабатывать из-за подготовки к матчам, я брал на себя.

Например, за игру в меньшинстве отвечал другой тренер – Адам Фут , у него и так огромный объем работы. А я ему помогал: готовил материалы, мы обсуждали какие-то вещи, вместе разбирали. То есть был совместный проект, где я видел одно, он другое, и мы это соединяли.

– Сейчас вы готовы к переезду ради постоянной работы в НХЛ?

– Нет, сейчас ситуация та же. Пока дочка не закончила школу. Ей сейчас 16 лет, еще два года учебы. Мы с женой решили, что не будем пока переезжать, – сказал Сергей Гончар .

