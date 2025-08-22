Гончар о работе в «Ванкувере»: «Прилетал на пару недель, потом возвращался домой. Я разбирал моменты, созванивался с ребятами – общение шло, даже когда я был дома»
Бывший защитник клубов НХЛ провел в штате «Кэнакс» два с половиной сезона. В июне 2025 года он покинул команду.
– Правильно ли я понимаю, что из-за семейных обстоятельств вы не всегда были с «Ванкувером» и являлись в некотором роде «гостевым» тренером?
– Я объясню. Когда я завершил карьеру игрока, мы с женой приняли решение не переезжать, потому что дети уже ходили в школу, и перевозить их в таком возрасте мы не хотели.
Поэтому получилось так: я обычно прилетал в клуб на пару недель, потом возвращался домой. Но при этом работа не заканчивалась – я смотрел игры, разбирал моменты, созванивался с ребятами, комментировал.
То есть нельзя сказать, что я был просто «гостевым» тренером, потому что общение и работа шли постоянно, даже когда я был дома.
– А вы больше отвечали за индивидуальные качества защитников или за систему игры в целом?
– За систему игры. Но тут важно понимать: система – она уже на месте, ее ставят там, внутри клуба. А вот индивидуальные моменты, которые не всегда хватает времени прорабатывать из-за подготовки к матчам, я брал на себя.
Например, за игру в меньшинстве отвечал другой тренер – Адам Фут, у него и так огромный объем работы. А я ему помогал: готовил материалы, мы обсуждали какие-то вещи, вместе разбирали. То есть был совместный проект, где я видел одно, он другое, и мы это соединяли.
– Сейчас вы готовы к переезду ради постоянной работы в НХЛ?
– Нет, сейчас ситуация та же. Пока дочка не закончила школу. Ей сейчас 16 лет, еще два года учебы. Мы с женой решили, что не будем пока переезжать, – сказал Сергей Гончар.
Гончар о том, кто из россиян мог бы бороться за «Норрис Трофи»: «Сергачев, возможно. Шанс появится, если будет командная игра и успех на высоком уровне»