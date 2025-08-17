Анас об отпуске: «Съездил в Грецию на свадьбу, было классно. Много тренировался, уже около недели нахожусь в Минске»

Сэм Анас из минского «Динамо» побывал на свадьбе в Греции.

Клуб из Беларуси занял последнее место на домашнем предсезонном турнире, одержав одну победу в трех играх.

– В предсезонных матчах в первую очередь важен не результат, нужно вспомнить сочетания, найти химию, сыграться с новыми ребятами.

Конечно, хочется побеждать, но пока важно проанализировать, что было в игре позитивного, что – негативного и, отталкиваясь от этого, двигаться дальше.

– Как отдохнул этим летом, как провел отпуск?

– Отпуск был очень классным. Съездил в Грецию, там было семейное торжество, свадьба. Много времени проводил с семьей, с друзьями. Уделил внимание разным деталям и делам, которые надо сделать во время отпуска. Много тренировался, катался.

Уже около недели нахожусь в Минске. Рад вернуться в команду, вместе тренируемся, все хорошо, – сказал форвард минского «Динамо » Сэм Анас .