Крикунов о Ларионове-младшем в СКА: «Может сказаться на атмосфере – черт его знает, что в головах у хоккеистов. Ему лучше было оставаться в «Торпедо»
Владимир Крикунов прокомментировал переход Игорь Ларионова-младшего в СКА.
26-летний нападающий перешел из «Торпедо» в армейский клуб, который ранее возглавил его отец.
«Не знаю, что там у СКА с нападающими, игровая позиция все-таки дефицитная. Поэтому сложно утверждать, что это будет усиление для команды. Не исключаю, что приглашение сына может сказаться на атмосфере в команде.
Партнеры могут ревновать? Черт его знает, что в головах у хоккеистов. Так что, скажем так, не самый лучший вариант для Ларионова-младшего.
Наверное, ему лучше было оставаться в «Торпедо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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