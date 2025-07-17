Крикунов о Ларионове-младшем в СКА: «Может сказаться на атмосфере – черт его знает, что в головах у хоккеистов. Ему лучше было оставаться в «Торпедо»

Владимир Крикунов прокомментировал переход Игорь Ларионова-младшего в СКА.

26-летний нападающий перешел из «Торпедо » в армейский клуб, который ранее возглавил его отец.

«Не знаю, что там у СКА с нападающими, игровая позиция все-таки дефицитная. Поэтому сложно утверждать, что это будет усиление для команды. Не исключаю, что приглашение сына может сказаться на атмосфере в команде.

Партнеры могут ревновать? Черт его знает, что в головах у хоккеистов. Так что, скажем так, не самый лучший вариант для Ларионова-младшего .

Наверное, ему лучше было оставаться в «Торпедо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

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