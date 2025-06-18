Бобровский после победы в Кубке Стэнли: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодарю Бога за все, что у меня есть»
Сергей Бобровский прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
Российский голкипер второй год подряд становится обладателем главного трофея в НХЛ в составе «Пантерс».
«Это удивительное чувство. Я хочу сказать «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я хочу поблагодарить Бога за все, что у меня есть.
Я благодарю Его за это. Хочу вернуться к работе», – сказал вратарь «Флориды».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Тима Рейнольдса с X
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