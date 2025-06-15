Плющев об отставке Ротенберга: «Решение СКА было эмоциональным, надо было еще немножечко подумать. Роман Борисович в состоянии реабилитировать себя в другой команде»

Владимир Плющев высказался о перспективах тренера Романа Ротенберга.

44-летний специалист ранее покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба.

«Роман Борисович на протяжении многих сезонов выстроил очень серьезную инфраструктуру. Результаты, конечно, влияли на решение, которое приняло руководство СКА. Я думаю, что оно было очень эмоциональным, надо было еще немножечко подумать и разобраться.

Но дело не в этом. Решение принято, а то, что он в состоянии будет себя реабилитировать в другой команде, я в этом даже не сомневаюсь», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений»